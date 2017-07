Ludwig/Walkenhorst gewinnen deutsches Duell

Jiangxi Open Women Single Live WTA Nanchang: Halbfinale World Matchplay World Matchplay: Halbfinals BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Halbfinale Golden Boy Boxing Sadam Ali -

Johan Perez National Rugby League Storm -

Sea Eagles Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Finale Swedish Open Women Single WTA Bastad: Finale World Matchplay World Matchplay: Finale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 1 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 2 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel : Tag 3 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Viertelfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 4 National Rugby League Dragons -

Rabbitohs Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Finale Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Finale National Rugby League Broncos -

Sharks

Die Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst haben am zweiten Tag der Beachvolleyball-WM in Wien auch ihr zweites Spiel gewonnen. Im deutschen Duell gegen das Berliner Duo Nadja Glenzke und Julia Großner zeigten die beiden Hamburgerinnen Nervenstärke und gewannen nach Satzrückstand noch mit 2:1.

"Wir spielen teilweise einfach noch zu durchwachsen und haben noch Phasen drin, in denen es nicht gut läuft. Trotzdem freue ich mich, dass wir ab dem zweiten Satz gut reingefunden haben und es mit der Zeit immer besser wurde. Man merkt einfach noch, dass wir keine perfekte Vorbereitung hatten", sagte die 26 Jahre alte Walkenhorst.

Am Freitag hatten Ludwig/Walkenhorst sich souverän gegen das marokkanische Team Mahassine Siad/Imane Zeroual durchgesetzt. Glenzke/Großner hatten im ersten deutschen Duell des Turniers auch schon gegen Karla Borger und Margareta Kozuch verloren. Ludwig/Walkenhorst stehen dagegen nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel in der Gruppe D mit einem Bein in der K.o-Phase.

Die zweimaligen Major-Sieger Chantal Laboureur und Julia Sude (Stuttgart/Friedrichshafen) haben am Samstag ihr erstes WM-Match ohne Probleme gewonnen. Die klar favorisierten Weltranglistenzweiten besiegten das kolumbianische Geschwisterpaar Andrea und Claudia Galindo 2:0.

Deutsches Perspektivteam unterliegt

Das deutsche Perspektivteam Victoria Bieneck und Isabel Schneider (Berlin/Leverkusen) unterlag am Samstag zu Beginn der Vorrundengruppe A, in der sich auch die Weltranglistenersten Larissa/Talita aus Brasilien befinden, gegen die US-Amerikanerinnen Emily Day und Nicole Branagh mit 0:2.

"Im ersten Satz haben wir einfach nicht gut gespielt. Wir haben es nicht geschafft, einen soliden Spielaufbau zu kreieren. So wie wir im zweiten Satz gespielt haben, können wir einigermaßen zufrieden sein. Wenn wir das morgen wieder so abrufen, dann haben wir gute Chancen", sagte Schneider unmittelbar nach der Partie.

Die Erst- und Zweitplatzierten aus jeder der jeweils zwölf Vierergruppen bei Männern und Frauen sowie die vier besten Dritten qualifizieren sich direkt für die K.o.-Runde. Die übrigen Drittplatzierten ermitteln in einer zusätzlichen Runde die letzten vier Teilnehmer der Sechzehntelfinals.