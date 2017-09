Das Ende der goldenen Generation?

Davis Cup Men National_team Live Österreich -

Rumänien: Tag 1 National Rugby League Live Broncos -

Panthers DAZN ONLY Golf Channel Live Golf Central Daily -

15. September Davis Cup Men National_team Live Portugal -

Deutschland: Tag 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinale -

Tag 1 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinale -

Tag 1 MLB Cardinals @ Cubs First Division A Brügge -

Mechelen Premiership Northampton -

Bath Ligue 1 Toulouse -

Bordeaux Premiership Partick Thistle -

Rangers Premier League Bournemouth -

Brighton Primera División Eibar -

Leganes BAMMA BAMMA 31 MLB Blue Jays @ Twins HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale J1 League Omiya -

Gamba Osaka National Rugby League Eels -

Cowboys DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

16. September J1 League Kobe -

Sapporo Primera División Levante -

Valencia Premier League Crystal Palace -

Southampton Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinale -

Tag 2 Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 2 Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League Of Darts: Tag 1 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinale -

Tag 2 Serie A Crotone -

Inter Mailand Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 2 Premier League Liverpool -

Burnley Primera División Getafe -

Barcelona Bell Challenge Women Single WTA Quebec: Halbfinale Ligue 1 Monaco -

Straßburg Superior Fighting Championship Superior FC 18 Serie A Florenz -

Bologna Premier League Tottenham -

Swansea Primera División Real Betis -

La Coruna Championship Barnsley -

Aston Villa MLB Dodgers @ Nationals Primeira Liga Boavista -

Benfica Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 1 -

Session 2 Ligue 1 Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Serie A AS Rom -

Hellas Verona NCAA Division I FBS Notre Dame @ Boston College MLB Orioles @ Yankees Premiership Newcastle -

Saracens Premier League West Brom -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Man City (Delayed) Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) World Championship Boxing Billy Joe Saunders vs Willie Monroe Jr NCAA Division I FBS Clemson @ Louisville World Championship Boxing Canelo Alvarez vs Gennady Golovkin NCAA Division I FBS Ole Miss @ California HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Finale Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

17. September Primera División Alaves -

Villarreal Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 3 2. Division Zenit St Petersburg -

Ufa Serie A Sassuolo -

Juventus Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 3 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 3 Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 2 -

Session 1 Eredivisie ADO Den Haag -

Ajax Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A Neapel -

Benevento Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord Bell Challenge Women Single WTA Quebec: Finale Ligue 1 Angers -

Metz Ligue 1 Rennes -

Nizza Premier League Man United -

Everton Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao NFL RedZone -

Week 2 NFL Vikings @ Steelers MLB Orioles @ Yankees Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 2 -

Session 2 MLB Blue Jays @ Twins Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Serie A Genua -

Lazio Ligue 1 PSG -

Lyon Superliga Boca Juniors -

Godoy Cruz IndyCar Series GoPro Grand Prix of Sonoma NFL Packers @ Falcons Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

18. September Ligue 2 Lens -

Quevilly Primera División Espanyol -

Celta Vigo MLB Red Sox @ Orioles MLB Mets @ Marlins NFL Lions @ Giants Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 2 MLB Diamondbacks @ Padres DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

19. September Primera División Valencia -

Malaga Serie B Palermo -

Perugia League Cup Burnley -

Leeds Serie A Bologna -

Inter Mailand League Cup Leicester -

Liverpool League Cup Reading -

Swansea Primera División Barcelona -

Eibar Copa Sudamericana Estudiantes -

Nacional MLB Cubs @ Rays Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 3 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

20. September Super Liga Borac -

Roter Stern Serie A Benevento -

AS Rom MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Marlins Primera División Bilbao -

Atletico Madrid Primera División Leganes -

Girona League Cup Arsenal -

Doncaster League Cup Chelsea -

Nottingham Serie A Atalanta -

Crotone Serie A Cagliari -

Sassuolo Serie A Genua -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Sampdoria Serie A Juventus -

Florenz Serie A Lazio -

Neapel Serie A AC Mailand -

SPAL Serie A Udinese -

FC Turin League Cup Man United -

Burton Primera División La Coruna -

Alaves League Cup West Brom -

Man City Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Copa Sudamericana Flamengo -

Chapecoense Copa Libertadores Santos -

Barcelona Copa Libertadores Gremio -

Botafogo Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 4 GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Viertelfinale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

21. September MLB Dodgers @ Phillies Primera División Villarreal -

Espanyol League Cup Motherwell -

Aberdeen Primera División Celta Vigo -

Getafe Primera División Levante -

Real Sociedad Copa Libertadores River Plate -

Jorge Wilstermann MLB Twins @ Tigers NFL Rams @ 49ers Copa Libertadores Lanus -

San Lorenzo Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Halbfinale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

22. September Ligue 1 Nizza -

Angers Supercopa Valencia -

Unicaja Premiership Gloucester -

Worcester Ligue 1 Lille -

Monaco Supercopa Gran Canaria -

Real Madrid MLB Yankees @ Blue Jays World Championship Boxing Gilberto Ramirez vs Jesse Hart MLB Marlins @ Diamondbacks Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Finale J1 League Kashima -

Gamba Osaka J1 League Kobe -

Kawasaki DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

23. September Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Premiership Rangers -

Celtic Premier League West Ham -

Tottenham Serie A AS Rom -

Udinese Premier League Man City -

Crystal Palace Championship Derby -

Birmingham Primera División Alaves -

Real Madrid Ligue 1 Montpellier -

PSG German MMA Championship GMC 12 Serie A SPAL -

Neapel Premier League Leicester -

Liverpool Primera División Malaga -

Bilbao Championship Aston Villa -

Nottingham We Love MMA We Love MMA 32 Ligue 1 Bordeaux -

Guingamp Ligue 1 Caen -

Amiens Ligue 1 Lyon -

Dijon Ligue 1 Metz -

Troyes Premier League Stoke -

Chelsea (Delayed) Primera División Girona -

Barcelona Serie A Juventus -

FC Turin MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds Premier League Everton -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Watford (Delayed) Premier League Burnley -

Huddersfield (Delayed) Premier League Southampton -

Man United (Delayed) Serie A Flamengo -

Avaí Super Liga Rad -

Partizan Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan -

Tag 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

24. September Primera División Espanyol -

La Coruna Eredivisie Utrecht -

PSV Serie A Sampdoria -

AC Mailand Championship Sheff Wed -

Sheff Utd Eredivisie Ajax -

Vitesse Ligue 1 Saint-Etienne -

Rennes Serie A Cagliari -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Benevento Serie A Hellas Verona -

Lazio Serie A Inter Mailand -

Genua Premier League Rostow -

Lok Moskau Premiership Exeter -

Wasps Primera División Getafe -

Villarreal Ligue 1 Straßburg -

Nantes Premier League Brighton -

Newcastle First Division A Charleroi -

Club Brugge Serie A Sassuolo -

Bologna Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo NFL RedZone -

Week 3 1. HNL Hajduk -

Lokomotiva MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds Primera División Real Sociedad -

Valencia Serie A Florenz -

Atalanta Ligue 1 Marseille -

Toulouse NFL Raiders @ Redskins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

25. September MLB Royals @ Yankees Ligue 2 Clermont -

Lens Premier League Arsenal -

West Brom Primera División Real Betis -

Levante NFL Cowboys @ Cardinals DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

26. September DAZN ONLY Golf Channel Presidents Cup MLB Cubs @ Cardinals DAZN ONLY Golf Channel Live from Presidents Cup -

27. September Copa do Brasil Cruzeiro -

Flamengo Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinals DAZN ONLY Golf Channel Live from Presidents Cup -

28. September MLB Rays @ Yankees MLB Braves @ Marlins

Spanien wurde im Halbfinale von Slowenien nach allen Regeln der Kunst vorgeführt. Das Team wirkte gegen einen furiosen Gegner überfordert und zu langsam. Es könnte der letzte Auftritt der goldenen Generation um die Gasol-Brüder und Juan Carlos Navarro gewesen sein.

Fünf Minuten vor dem Ende hatte auch der letzte im Sinan Erdem Dome verstanden, dass es nichts werden würde mit der spanischen Titelverteidigung. Der 37-jährige Pau Gasol hielt den Ball im Post. Nur wenige Momente später war die Kugel wieder weg. Der 19 Jahre jüngere Luka Doncic griff dazwischen und sicherte seinem Team den Ballbesitz. Der Guard von Real Madrid feierte in der Folge, als ob das Spiel bereits zu Ende wäre.

Nicht zu Unrecht. Slowenien hatte sich im zweiten Durchgang in einen Rausch gespielt, die Führung betrug bereits rund 20 Zähler. Das schier Unmögliche schien wahr zu werden. Die erfolgsverwöhnten, noch ungeschlagenen Spanier wurden besiegt. Noch vor dem Turnier fragten sich die europäische Basketball-Experten, wer denn dieses Powerhouse bezwingen könnte? Nach diesem denkwürdigen Donnerstagabend gibt es eine Antwort.

87 Punkte pro Partie legten die Iberer in den sieben Spielen zuvor auf. Die über Jahre eingespielte Mannschaft lief ihre Systeme im Schlaf, es wurde mit den Gegnern gespielt. Trainer Sergio Scariolio gönnte sich sogar den Luxus, den doch arg in die Jahre gekommenen Juan Carlos Navarro (37) starten zu lassen. Gegen Slowenien zog er nach sieben Minuten die Notbremse. Auch so erzielte La Roja nur 72 Zähler und ließ sich 92 einschenken.

© fiba.com

Gasol-Brüder aus dem Spiel genommen

Doch nicht nur La Bomba wirkte ein wenig fehl am Platz. Gegen die mobilen Slowenen hielt Scariolo an seiner großen Aufstellung fest. Die drei Nominellen Fünfer, die Gasol-Brüder und Willy Hernangomez teilten sich zusammen fast 70 Minuten und hatten große Probleme. Anthony Randolph, einst wegen charakterlicher Probleme und fragwürdiger Wurfauswahl in der NBA gescheitert, deutete mehr als nur einmal an, warum er einst ein Lottery-Pick (2008 von den Golden State Warriors) war.

Im Zusammenspiel mit Gasper Vidmar warf er alles rein, was er hatte und entnervte vor allem Pau Gasol sichtlich. Dagegen fanden nur neun der 24 Würfe der Gasol-Brüdern den Weg in den Korb. Die wichtigsten Waffen im Angriff waren stumpf. Marc patrouillierte zudem statt der Zone an der Dreierlinie - doch nachdem er von dort aus noch Deutschland versenkt hatte, ging bei ihm an diesem Abend nicht viel.

Pick'n'Roll und der Dreierregen

Aber nicht nur die großen Jungs hatten Schwierigkeiten. Auch auf den Guard-Positionen wirkten die Iberer überfordert. Schon Dennis Schröder hatte im Viertelfinale einige Lücken offenbart, Goran Dragic und Co. nutzten sie noch gnadenloser aus. Die Verteidigung im Pick'n'Roll, was den Großteil der slowenischen Offense ausmachte, blieb über 40 Minuten mangelhaft. Sicherlich hatten die Slowenen an vielen Stellen auch das nötige Quäntchen Glück, doch zumeist wurden die Systeme wie aus einem Guss gelaufen.

Dazu kam auch das glühend heiße Händchen im Kollektiv. 14 versenkte Dreier bei 25 Versuchen sieht man nicht alle Tage, vor allem nicht, wenn sich diese auf gleich sieben verschiedene Spieler verteilen. Für den Hinterkopf: Bis zum Viertelfinale ging nur ein Drittel der Distanzwürfe durch die Reuse. "Alles ging rein, egal, wie schwer der Wurf war", musste auch Pau Gasol anerkennen. "Sie stehen zurecht im Endspiel."

Doncic nicht zu halten

Nur ein Slowene haderte ein wenig mit seinem Jumper, auch wenn er es wohl verschmerzen kann: Luka Doncic. Schon vor dem Spiel war fraglich, wer denn nun das Wunderkind verteidigen solle. Spaniens Trainer versuchte viel, eine Lösung hatte er bis zur Schlusssirene nicht gefunden. Egal ob Veteranen wie Fernando San Emeterio oder Sergio Rodriguez oder junge Beine wie die von Joan Sastre - keiner konnte den Senkrechtstarter stoppen.

Sicherlich war nicht jede Entscheidung die richtige, gerade im zweiten Durchgang, doch wie er den Angriff seiner Mannschaft vor der Pause dominierte, war wie schon gegen Lettland schier beeindruckend. Nach 27 Punkten im Viertelfinale setzte er diesmal seine Mitspieler in Szene (8 Assists) und schnappte sich viele wichtige Abpraller (12) zwischen den spanischen Türmen.

Seine unbändige Energie riss seine Mannschaft mit und animierte die zahlreichen slowenischen Fans, die auch in der halbleeren Arena am Bosporus für ordentlich Stimmung sorgten.

Die lustigsten Fans der EuroBasket 2017 © getty 1/21 Farbenfroh geht es mal wieder zu an den vier Spielstätten der EuroBasket. Die litauische Gefahr ist zahlreich vertreten © getty 2/21 Nein, das war kein Unikat. Auch ein paar Reihen daneben wird inbrünstig die Nationalhymne geschmettert © getty 3/21 Ein wenig ruhiger ist es da im Frankreich-Block. Die Kleidung der Dame in der hinteren Reihe ist aber schon einmal vielversprechend © getty 4/21 Gehen diese Ladies auch als Zuschauer durch? Wir denken schon © getty 5/21 Das scheint diesen finnischen Fans eher nicht zu gefallen © getty 6/21 Auch die Israelis schauen deprimiert. Liegt sicher eher an der Klatsche in eigener Halle gegen Italien © getty 7/21 Oder schauen die sich in Sachen Ball-Handling noch was bei diesen Damen ab? © getty 8/21 Gute Stimmung dagegen bei den Kroaten. Der Kollege in der Mitte scheint ein Wasserballer zu sein © fiba.com 9/21 Klar, dass dieser Junge bei seiner Begleitung grinst wie ein Honigkuchenpferd © getty 10/21 Ist dieser russische Fan etwa allein nach Istanbul gereist? © getty 11/21 Mitnichten! Ausreichend weibliche Verstärkung ist mit in die Türkei gereist © getty 12/21 Daumen hoch für die Kreativität der lettischen Schlachtenbummler © fiba.com 13/21 Läuft bei Spanien. Zwei Siege finden auch Luigi und Mario dufte © getty 14/21 Die besten Fans? Da dürfen natürlich auch die verrückten Isländer nicht fehlen. Macht schon was her so ein blauer Block © fiba.com 15/21 Auch zahlreiche deutsche Anhänger haben den weiten Weg nach Tel Aviv auf sich genommen © getty 16/21 Ja wen haben wir denn da? Spurs-Coach Gregg Popovich schaut auch konzentriert zu © getty 17/21 Spurs-Coach Greg Popovich ließ sich auch noch mit ein paar Fans ablichten - blickte aber gewohnt grummelig drein © getty 18/21 Doch noch einmal zurück zu den Litauern, die uneinholbar die bunteste Fraktion sind © getty 19/21 Da lassen wir auch diesen Selfie-Stick mal gerade noch so durchgehen © getty 20/21 Sichtlichen Grund zur Freude hatten auch die türkischen Anhänger über das Erreichen des Achtelfinals © fiba.com 21/21 Da freut sich auch das Maskottchen Sam Dunk, dass der Gastgeber der Finalrunde noch am Start ist

Ausgebranntes Spanien

Es war schlicht Energie, die dem Titelverteidiger abging. Der Wille war den Spaniern nicht abzusprechen, doch funktionieren wollte nur wenig. Die ersten sieben Dreier klatschten nur auf den Ring und machten die Mission nicht leichter. Die Slowenen begannen, die Gasols konsequent zu doppeln, um dann in Windeseile am Perimeter zu rotieren und die entstandenen Freiräume zuzulaufen.

So waren nur wenige Versuche der Spanier wirklich gefährlich. Ricky Rubio (1/6 Dreier), Rodriguez (1/4) oder die Gasol-Brüder (2/7) - sie alle fanden nicht ihren Rhythmus von draußen, was doch so lange die Stärke der Iberer war. "Es war einfach nicht unser Abend. Wir haben auch den Ball zu oft hergeschenkt", bilanzierte Gasol nüchtern.

Nur 27 Punkte erzielten die Spanier in der zweiten Halbzeit, viel zu wenig für eine Ansammlung solcher Klassespieler. Dabei soll nicht unter den Tisch gekehrt werden, dass auch der noch amtierende Europameister einige Ausfälle vor dem Turnier zu verkraften hatte. Sergio Llull, Nikola Mirotic oder Rudy Fernandez sagten im Vorfeld ab, Scharfschütze Alex Abrines verletzte sich im ersten Gruppenspiel. Einen wie ihn hätten sie in diesem Halbfinale dringend benötigt.

Die nächste Generation klopft an

War es also ein verlorenes Turnier? Auf den ersten Blick ja, auf den zweiten nein. Vier der fünf Starter sind auf der falschen Seite der 30, dazu ist Rubio nun schon zehn Jahre dabei. Noch ist unklar, ob Spieler wie Navarro, San Emeterio oder Pau Gasol noch ein weiteres Turnier ihre Knochen für ihr Land hinhalten werden. Pau ließ nach dem Spiel zumindest Raum für Spekulationen. "Mein Plan mit dem Team? Ich will zunächst noch die Bronzemedaille holen."

Dahinter schart schon die nächste Generation mit den Hufen. Die Hernangomez-Brüder machten bereits bei diesen Titelkämpfen einen guten Eindruck, auch Abrines wird in naher Zukunft eine größere Rolle einnehmen. Eine solch goldene Generation wie die um die Gasols wartet zwar nicht, aber diese ist ähnlich wie für Deutschland die Ära Nowitzki, einzigartig.

Auch in den kommenden Jahren werden die Spanier im Kampf um die Medaillen ein Wörtchen mitreden. Dass dabei dann wie eine Selbstverständlichkeit Gold herausspringt? Diese Zeiten sind seit diesem Halbfinale vorbei.