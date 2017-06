Alle Infos zur Basketball-EM 2017

Samstag, 10.06.2017

Wo findet die EuroBasket 2017 statt?

Das Turnier findet in vier verschiedenen Ländern statt:

Land Stadt Gruppe A Finnland Helsinki Gruppe B Israel Tel Aviv Gruppe C Rumänien Cluj-Napoca Gruppe D Türkei Istanbul

Wann findet die EuroBasket 2017 statt?

Die Basketball-EM findet vom 31. August 2017 bis zum 17. September 2017 statt.

Wer hat sich für die EuroBasket 2017 qualifiziert?

24 Teams haben sich für die Europameisterschaft qualifiziert:

Teilnehmer EuroBasket 2017 Spanien, Litauen, Finnland, Israel Belgien, Kroatien, Tschechien, Frankreich Georgien, Deutschland, Großbritannien, Griechenland Ungarn, Island, Italien, Lettland Montenegro, Polen, Rumänien, Russland Serbien, Slowenien, Türkei, Ukraine

Welches Team ist bei der EuroBasket 2017 Titelverteidiger?

Im Finale der EuroBasket 2015 standen Spanien und Litauen. Die Spanier konnten ihre Qualitäten zur Schau stellen und hatten im Kampf um den Titel die Nase vorn.

Welche Teams sind bei der EuroBasket 2017 Favorit auf den Titel?

Ganz vorne positioniert steht natürlich Spanien, der Europameister von 2015. Litauen und Frankreich sind dem Titelverteidiger dicht auf den Fersen. Litauen landete 2015 auf Platz zwei und Frankreich auf Platz drei. Die Gastgeber spielen, wenn es um die Favoriten geht, keine große Rolle. Die Türkei hat mit noch die größten Chancen, weit vorne zu landen. Um einen Blick auf Deutschland zu werfen: Im vergangenen Turnier musste sich die Nationalmannschaft bereits nach der Gruppenphase verabschieden. Das Team schaut gewiss positiv in die Zukunft, spielt aber bezogen auf das Favoritenthema eher eine untergeordnete Rolle.

In welchem Modus wird gespielt?

Das Turnier wird aufgeteilt in einer Vorrundenphase, in der Gruppenspiele in vier Gruppen mit je sechs Mannschaften absolviert werden und in einer Finalrunde in Istanbul, in der Ausscheidungsspiele stattfinden. Für die Verlierer der Ausscheidungsspiele werden dieses Jahr allerdings keine Platzierungsspiele mehr stattfinden.

Die Europameister der letzten Jahre

Gold Silber Bronze 2015 Spanien Litauen Frankreich 2013 Frankreich Litauen Spanien 2011 Spanien Frankreich Russland 2009 Spanien Serbien Griechenland 2007 Russland Spanien Litauen 2005 Griechenland Deutschland Frankreich 2003 Litauen Spanien Italien 2001 Jugoslawien* Türkei Spanien 1999 Italien Spanien Jugoslawien* 1997 Jugoslawien* Italien Russland 1995 Jugoslawien* Litauen Kroatien 1993 Deutschland Russland Spanien

* 1992-2003 trat Serbien und Montenegro unter der Bezeichnung Jugoslawien an

Die EM-Topscorer und MVPs der letzten Jahre

MVP Topscorer 2015 Pau Gasol (Spanien) Pau Gasol (25,6 Punkte) 2013 Tony Parker (Frankreich) Tony Parker (19,0) 2011 Juan Carlos Navarro (Spanien) Tony Parker (22,1) 2009 Pau Gasol Pau Gasol (18,7) 2007 Andrei Kirilenko (Russland) Dirk Nowitzki (24,0) 2005 Dirk Nowitzki (Deutschland) Dirk Nowitzki (26,1) 2003 Sarunas Jasikevicius (Litauen) Pau Gasol (25,8) 2001 Predrag Stojakovic (Jugoslawien*) Dirk Nowitzki (28,7) 1999 Gregor Fucka (Italien) Alberto Herreros (Spanien, 19,2) 1997 Sasa Dordevic (Serbien) Oded Kattash (Israel, 22,0) 1995 Sarunas Marciulionis (Litauen) Sarunas Marciulionis (22,5) 1993 Chris Welp (Deutschland) Dino Bilalovic (Bosnien, 24,6)

Welche Bedeutung hat die EuroBasket 2017 für die Weltmeisterschaft 2019?

Seit diesem Jahr eine deutlich geringere. Die FIBA hat den Qualifikationsmodus für die WM 2019 in China geändert. Bislang sind die WM-Teilnehmer über Kontinentalturniere wie die EuroBasket ermittelt worden. Nun werden die WM-Teilnehmer ausschließlich über eigene Qualifikationsspiele ermittelt.

Spielt Dirk Nowitzki bei der EuroBasket 2017 mit?

Nein. Dirk Nowitzki absolvierte sein letztes Länderspiel bei der Basketball-Europameisterschaft 2015 in Spanien. Heute steht er der deutschen Nationalmannschaft nicht mehr zur Verfügung. Für Deutschland ist es das erste große Turnier nach der Ära Nowitzki.

Welche Spieler sind nun die Hoffnungsträger der Deutschen Mannschaft?

Der Trainer des deutschen Teams tritt bei der EM 2017 mit einem ganz jungen Team an. Der älteste Spieler ist Alex King. Der Forward ist zur Europameisterschaft 32 Jahre alt. Dennoch steht noch nicht fest ob er tatsächlich aufgestellt wird. Der jüngste Spieler wird wohl Makai Mason sein, der zur EM 22 Jahre alt wird. Auch bei ihm ist ein Einsatz ungewiss. Die Stars der deutschen Mannschaft und gleichzeitig Chris Flemings große Hoffnung sind:

Paul Zipser, Forward, spielt bei Chicago Buulls

Dennis Schröder, Point Guard, spielt bei Atlanta Hawks

Johannes Voigtmann, Center, spielt bei Laboral Kutxa Vitoria

Tibor Pleiß, Center, spielt bei Utah Jazz

Maodo Lo, Guard, spielt bei Brose Bamberg

Wo bekomme ich Tickets für die EuroBasket 2017?

Tickets für die Gruppenphase in Finnland erhält man hier: Ticketmaster.

Für Tickets in Israel gehts hier lang: Leaan.

Um in Cluj-Napoca live vor Ort zu sein, bestellt man seine Tickets hier: MyTicker, BLT oder Eventim.

Karten für die Finalspiele in Istanbul bekommt man hier: Biletix.

Wo kann ich die EuroBasket 2017 live sehen?

Bisher wurde noch nicht bekannt gegeben, welcher Sender die Spiele der Basketball-Europameisterschaft überträgt. Auch 2015 geschah die Bekanntgabe der Übertragungsorte sehr spät. Damals waren es die Sender ARD und ZDF, die die Spiele live zeigten. Ob alle oder nur die wichtigsten Spiele im Free-TV übertragen werden, kann man noch nicht sagen. Doch es ist damit zu rechnen, dass zumindest die wichtigsten Spiele im Free-TV gezeigt werden. Sollte das nicht der Fall sein, muss man auf ein Abo bei einem Privatsenter oder einem Livestream-Anbieter zurückgreifen.

