Basketball Champions League: Bayreuth schlägt Besiktas, Ludwigsburg furios

Medi Bayreuth hat in der Basketball Champions League das Achtelfinal-Hinspiel gegen Besiktas mit 81:76 gewonnen. Derweil siegten die MHP Riesen Ludwigsburg im deutschen Duell bei den EWE Baskets Oldenburg mit 88:63.

Bester Bayreuther Werfer war Gabe York mit 20 Punkten. Zudem lieferten De'Mon Brooks und Assem Marei mit jeweils 15 Zählern eine starke Vorstellung ab.

Derweil war Oldenburg gegen Ludwigsburg völlig chancenlos. Ludwigsburgs Justin Sears war mit 21 Punkten Topscorer der Partie. Auf Seiten der Oldenburger erwies sich Rickey Paulding (15) am treffsichersten.

Bayreuth gastiert am kommenden Dienstag zum Rückspiel in Istanbul (18 Uhr LIVE auf DAZN). Am gleichen Tag empfängt Ludwigsburg die Truppe aus Oldenburg (20 Uhr LIVE auf DAZN).