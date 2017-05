Würzburg verlängert mit Hoffmann

Donnerstag, 25.05.2017

Der frühere Bundestrainer Dirk Bauermann sagte: "Er ist unser 'Glue Guy' - der Klebstoff, der die Mannschaft zusammenhält. Ohne ihn wäre unser guter Lauf in den letzten Spielen dieser Saison nicht möglich gewesen."

Die Würzburger, die die Hauptrunde als Tabellen-14. abschlossen, hatten Hoffmann vor der laufenden Saison aufgrund langwieriger Verletzungen von Leistungsträgern aus dem ProB-Kader in die Bundesliga-Mannschaft befördert. In seiner ersten BBL-Saison kam er in 28 Partien zum Einsatz.

Alle BBL-News im Überblick