DBB live im TV und Livestream: So kannst du Deutschland bei der Basketball-WM sehen

Die Basketball-WM 2019 steht kurz vor der Tür und die deutsche Mannschaft rechnet sich dabei gute Chancen aus, weit zu kommen. Wo kann man die Spiele des DBB-Teams verfolgen? SPOX liefert alle Infos.

Am 1. September startet die deutsche Mannschaft in das Turnier in China, wenn es um 14.30 Uhr deutscher Zeit gegen Mitfavorit Frankreich geht. Das Spiel findet genau wie die anderen Spiele der 1. Vorrunde in Shenzhen statt.

Wo kann man die deutschen Spiele bei der Basketball-WM sehen?

Der Streaming-Dienst MagentaSport hat sich die Rechte am gesamten Turnier und somit auch an den deutschen Spielen gesichert und überträgt diese online. Im Fernsehen sind die Spiele nicht zu sehen, allerdings ist das Angebot von MagentaSport kostenlos und es ist auch keine Registrierung erforderlich. Die Spiele finden aufgrund der Zeitverschiebung nach China in Deutschland alle tagsüber statt.

Man ist dabei nicht auf das Streamen am PC angewiesen. Über die App des Streaming-Dienstes, welche sowohl im Google Play Store als auch im iOS-Store zum kostenfreien Download bereitsteht, können die Spiele auf sämtlichen mobilen Endgeräten konsumiert werden.

DBB-Team in China: Spielplan und Übertragung

Bisher sind nur die ersten drei Spiele fix terminiert, der deutschen Mannschaft werden aber gute Chancen ausgerechnet, mindestens die zweite Gruppenphase zu erreichen.

Basketball-WM: Diese Spiele stehen für Deutschland fest

Datum Uhrzeit Gegner Übertragung 1.9.2019 14.30 Uhr Frankreich MagentaSport 3.9.2019 10.30 Uhr Dominikanische Republik MagentaSport 5.9.2019 10.30 Uhr Jordanien MagentaSport

DBB-Team: Wie geht es nach der Vorrunde weiter?

Die ersten beiden Teams jeder der acht Vorrundengruppen kommen weiter und werden dann auf vier "Zwischengruppen" aufgeteilt. Es werden dabei die Gruppen A und B, C und D, E und F sowie G und H zusammengelegt. Sollten also etwa in der Gruppe G Frankreich und Deutschland sowie in Gruppe H Litauen und Australien weiterkommen, formieren diese vier Teams eine neue Gruppe.

Das Vorrundenergebnis der beiden qualifizierten Mannschaften gegeneinander wird mitgenommen, das erste Spiel zwischen Deutschland und Frankreich wäre in diesem Szenario also direkt besonders wichtig. In der Zwischenrunde werden dann jeweils zwei weitere Spiele absolviert und die beiden erstplatzierten Teams aus jeder der vier Gruppen kommen ins Viertelfinale. Von da an wird ganz normal im K.o.-Modus weitergespielt.

WM 2019: Das ist der Zeitplan nach der Vorrunde

Runde Datum Zwischenrunde 6.-9.9.2019 Viertelfinale 10. & 11.9.2019 Platzierungsspiele 5.-8. Platz 12. & 14.9.2019 Halbfinale 13.9.2019 Finale (& Spiel um Platz 3) 15.9.2019

Basketball-WM in China: Welche Teams sind die Favoriten?

Wie üblich ist der zweimalige Titelverteidiger USA der Topfavorit auf die Goldmedaille, allerdings sind die Amerikaner aufgrund diverser Absagen ihrer Superstars arg ersatzgeschwächt. In der Vorbereitung verloren sie erstmals seit Jahren wieder ein Spiel mit NBA-Besetzung, als sie den Australiern unterlagen. Den Nimbus der Unschlagbarkeit hat das Team von Gregg Popovich verloren.

So rechnen sich einige andere Teams Chancen aus, darunter die Serben, die mit NBA-Star Nikola Jokic und viel Tiefe überzeugen, sowie auch die Griechen mit NBA-MVP Giannis Antetokounmpo. Auch Frankreich, Spanien oder Australien rechnen sich gewisse Chancen aus. Und bei einigen Experten wird auch die deutsche Mannschaft als Titelkandidat gehandelt.

© getty

Henrik Dettmann etwa, der 2002 mit Deutschland WM-Bronze gewann, räumte dem DBB-Team im SPOX-Interview sogar eine Chance auf den Titel ein, und auch andere Experten sahen mindestens Medaillenchancen. In jedem Fall reist die deutsche Mannschaft mit einer sehr starken Besetzung nach China und hofft auf die erste Medaille seit der EuroBasket 2005.

DBB-Team: Dieser Kader ist in China mit dabei*

*Ein Spieler wird noch gestrichen.