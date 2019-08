DBB-Team: WM-Kader komplett! Henrik Rödl streicht Isaac Bonga als letzten Spieler

Bundestrainer Henrik Rödl hat NBA-Profi Isaac Bonga als letzten Spieler aus dem Kader für die Weltmeisterschaft in China gestrichen. Dies gab der DBB am Donnerstagmorgen bekannt.

Am Mittwoch war der 19-Jährige im letzten Testspiel gegen Australien (74:64) im chinesischen Jiangmen noch zum Einsatz gekommen.

Damit gehört auch der zuletzt angeschlagene Maodo Lo zum 12-köpfigen WM-Aufgebot. Der Point Guard musste in den letzten beiden Vorbereitungsspielen gegen Japan und Australien mit einer Knöchelverletzung passen. NBA-Profi Moritz Wagner (Washington Wizards), Karim Jallow (Braunschweig) und Joshiko Saibou (Bonn) hatten bereits zu Beginn der Vorbereitung in Deutschland ihren WM-Traum aufgeben müssen.

In der Vorrunde tritt die deutsche Mannschaft ab dem kommenden Sonntag in Shenzhen gegen Frankreich, die Dominikanische Republik und Jordanien an.

Der komplette Kader des DBB-Teams im Überblick