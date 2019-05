BBL Playoffs: FC Bayern und Alba Berlin starten mit Siegen

Die Titelfavoriten Bayern München und Alba Berlin sind erfolgreich in die Playoffs BBL gestartet. Vorjahresmeister und Hauptrundensieger München gewann das erste Spiel der Serie best of five gegen die Basketball Löwen Braunschweig erwartungsgemäß und unterstrich mit dem 70:59 (32:19) seine Titelambitionen.

Den nächsten Schritt in Richtung Halbfinale können die Münchner am Freitag in Braunschweig machen.

Bereits zuvor hatte auch der achtmalige Meister Alba Berlin überzeugt. Der Dritte der Hauptrunde setzte sich in eigener Halle souverän mit 107:78 (60:43) gegen ratiopharm Ulm durch und ging in der Serie in Führung. "Das passiert nicht alle Tage, dass man das erste Playoff-Spiel so deutlich gewinnt. Wir erwarten eine Reaktion von Ulm", sagte Albas Nationalspieler Johannes Thiemann bei MagentaSport. Das zweite Viertelfinale findet am Dienstag in Ulm statt.

Das Bayern-Team von Trainer Dejan Radonjic legte einen Blitzstart hin und führte bereits nach fünf Minuten mit 12:0. Erst im zweiten Viertel kamen die Gäste mit ihrem besten Schützen Shaquille Hines (20 Punkte) besser in die Partie und lieferten dem Favoriten ein Spiel auf Augenhöhe.

"Wir haben alles gegeben, um zu gewinnen. Wir haben leider ein paar Chancen nicht genutzt", sagte Hines. Im Schlussabschnitt kämpfte sich Braunschweig zwischenzeitlich auf sieben Zähler heran, letztlich blieb es aber beim Münchener Auftaktsieg. Bester Werfer der Gastgeber war Derrick Williams (12).

Albas Thiemann war mit 15 Punkten bester Werfer im Team von Trainer Aito Garcia Reneses, das seine Favoritenstellung bereits im ersten Viertel (29:16) untermauerte. Ulm war über die gesamte Spielzeit chancenlos.

Am Sonntag komplettieren EWE Baskets Oldenburg gegen die Telekom Baskets Bonn (15.00) und Aufsteiger Rasta Vechta gegen Altmeister Brose Bamberg (18.30) den ersten Play-off-Spieltag.

BBL Playoffs: Die Partien der ersten Runde im Überblick