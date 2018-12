Basketball: Bayern München mehrere Wochen ohne Devin Booker

Basketball-Meister Bayern München muss nach eigenen Angaben mehrere Wochen auf Center Devin Booker verzichten.

Wie der Tabellenführer der Basketball Bundesliga BBL am Sonntag mitteilte, hat sich der 27-jährige US-Amerikaner am Donnerstag beim EuroLeague-Heimsieg gegen Chimki Moskau (72:65) am Bandapparat des linken Sprunggelenks verletzt.

Booker, der bereits seine dritte Saison für die Münchner bestreitet, wurde bereits erfolgreich operiert, teilte Bayern weiter mit.