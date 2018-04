Bayern München: Dejan Radonjic übernimmt Trainerposten beim Pokalsieger

NCAA Division I Michigan -

Dejan Radonjic ist neuer Trainer der Basketballer von Bayern München. Der 48-jährige Montenegriner unterschrieb beim BBL-Spitzenreiter einen Vertrag bis zum Saisonende, der die Option auf die Zusammenarbeit für eine weitere Saison beinhaltet. Sein Debüt gibt er schon am kommenden Mittwoch.

Am Sonntagmittag war Radonjic erstmals mit dem Trainerstab um Interimscoach Emir Mutapcic zusammengetroffen. Am Montagvormittag leitete er schon das erste Training.

Am Freitag hatte sich der Klub überraschend von Erfolgstrainer Sasa Djordjevic getrennt, der mit den Bayern im Februar den ersten Pokalsieg nach 50 Jahren gewonnen hatte.

"Ich brenne darauf, ab sofort für Bayern München zu arbeiten", sagte Radonjic. "Sicherlich gab es in den vergangenen Monaten einige Optionen, doch bei solch einer Herausforderung musste ich jetzt nicht lange überlegen, es ging alles sehr schnell."

Die zuletzt schwächelnde Defensive hatten den in dieser Saison erfolgsverwöhnten Bayern vier Niederlagen in Folge eingetragen. Dort will Radonjic ansetzen. "Bis zu den Playoffs haben wir dafür noch ausreichend Zeit", sagte er. "Wir werden bis dahin alles tun, um den ersten Platz zu verteidigen. Und das Ziel ist es ganz klar, die Meisterschaft zu gewinnen."

Geschäftsführer Marko Pesic nannte die Gespräche mit Radonjic im Vorfeld der Verpflichtung "unkompliziert" und bezeichnete den früheren jugoslawischen Nationalspieler als "ideale Lösung".

"Dejan Radonjic ist eine hoch geschätzte Trainerpersönlichkeit, die auf höchstem EuroLeague-Level Erfahrung gesammelt hat", sagte Bayern-Sportdirektor Daniele Baiesi. "Er hat dabei viele Titel geholt und hatte in Belgrad lang anhaltenden Erfolg in einem ambitionierten Programm, das er auf die nächste Ebene hob."

Dejan Radonjics Erfolge