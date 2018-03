Moritz Wagner - die deutsche Hoffnung in der NCAA bei den Michigan Wolverines

NBA Pistons @ Cavaliers NBA Rockets @ Thunder NBA Rockets @ Bucks NHL Jets @ Devils NBA Spurs @ Warriors NBA Rockets @ Raptors NHL Canadiens @ Lightining NBA Suns @ Hornets NBA Warriors @ Timberwolves NHL Islanders @ Flames NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NHL Wild @ Golden Knights NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks NBA Celtics @ Pelicans

Moritz Wagner spielt in der NCAA - der Liga für College Basketball - für die Michigan Wolverines und wurde nun zum Most Outstanding Player des Big 10 Turniers ausgewählt. Damit ist ein Platz bei der March Madness sicher, die auch die Draftchancen von Wagner erhöhen könnte.

Zum zweiten Mal in Folge haben die Michigan Wolverines nun den Titel in der prestigeträchtigen Big 10 Conference errungen, einen großen Anteil daran hatte Moritz Wagner, der nach dem 75:66-Erfolg über die Perdue Boilermakers zum MOP, dem Most Outstanding Player, des Turniers ausgezeichnet wurde.

Wagner legte im Finale 17 Punkte (7/11 FG) und 2 Rebounds auf und half so, dass die Wolverines ihren Titel verteidigen konnten und durch den Sieg automatisch für die March Madness qualifiziert sind. Michigan hatte die Hauptrunde der Big Ten nur auf dem fünften Platz abgeschlossen, konnte aber gleich drei Siege gegen höher gesetzte Teams gewinnen. Vor allem der Sieg gegen Top-Seed Michigan State im Halbfinale war eine große Überraschung, bei der Wagner 15 Punkte beisteuerte.

Moritz Wagner: Die Leistungen im Big 10 Tournament

Gegner MIN PTS FGs Dreier FTs REB #12 Iowa 77:71 (OT) 16 11 4/8 0/2 3/5 3 #4 Nebraska 77:58 33 20 9/16 2/4 0/0 13 #1 Michigan State 75:64 28 15 4/14 1/7 6/8 8 #3 Perdue 75:66 17 17 7/11 3/6 0/0 2

Moritz Wagner bei Michigan

Wagner spielt in der NCAA für die Michigan Wolverines in der College-Liga in den USA. Mittlerweile ist der Deutsche in seinem dritten Jahr in Übersee und hat sich zu einem Leistungsträger für das Team von Coach John Beilein entwickelt. Zu Beginn lief es für Wagner weniger gut. Als Freshman wurde der Berliner nur sporadisch eingesetzt, das änderte sich aber in seiner zweiten Saison.

Dabei half er, dass die Wolverines ihre Conference, die Big 10, gewannen und sich so ein Ticket für die March Madness erspielten. In der Endrunde der NCAA machte Wagner erneut mit guten Leistungen auf sich aufmerksam und half, dass Michigan ins Sweet Sixteen, die Runde der letzten 16, vorstieß. In der zweiten Runde schenkte Wagner der favorisierten Mannschaft aus Louisville einen Karrierebestwert von 26 Punkten ein. In der nächsten Runde war aber Schluss, die Wolverines unterlagen Oregon knapp mit 68:69.

In seiner Junior Season machte Wagner noch einmal einen Sprung. Der Foward wurde zum unumstrittenen Leistungsträger und legte bereits in den ersten beiden Spielen Double-Doubles auf. Gegen den Rivalen von Michigan State erzielte Wagner mit 27 Punkten (8/13 FG) ein neues Career High. Wagner zeigte sich vor allem von draußen gefährlich und versenkte in der Saison 47 Dreier, mehr als jeder andere Spieler in der NCAA, der 2,11 Meter oder größer gelistet wird.

Die Statistiken von Moritz Wagner für Michigan

Saison MIN PTS FG% 3P% FT% REB 2015/16 8,6 2,9 60,7 16,7 55,6 1,6 2016/17 23,9 12,1 56,9 39,5 72,6 4,2 2017/18 27,6 14,5 52,6 39,1 70,0 7,3

Michigan ein Contender bei der March Madness?

Die Wolverines gehören nicht zuletzt dank des Erfolgs im Big 10 Tournament zu den heißesten Teams in der NCAA. Allerdings wird Michigan aufgrund der nicht gerade berauschenden Bilanz von 28-7 wahrscheinlich nicht sehr hoch gerankt werden. Das Bracket vom March Madness wird durch ein Komitee festgelegt und dabei spielen die Leistungen über die komplette Saison hinein.

Das Bracket wird am 11. März, am sogenannten Selection Sunday, veröffentlicht. Es ist davon auszugehen, dass Michigan maximal an Nummer drei gesetzt wird. Dennoch sind die Chancen für die Wolverines nicht schlecht. Ein Run bis ins Final Four, welches dieses Jahr im Alamodome zu San Antonio ausgetragen wird, scheint nicht außer Reichweite.

Wird Moritz Wagner dieses Jahr gedraftet?

Das steht noch nicht fest. Wagner meldete sich bereits für den Draft 2017 an, zog dann aber doch noch zurück. Der Deutsche erhielt sogar eine Einladung zur Draft Combine, wo er von 66 Spielern zusammen mit Harry Giles (nun Sacramento Kings) die größten Hände vorweisen konnte. Es wurden 27,3 cm für Wagner gemessen.

Sollte Wagner bei dieser Ausgabe der March Madness erneut überzeugen, könnte dies sein Ticket in die NBA sein. Im Mock Draft von nbadraft.net wird der Deutsche sogar als 30. Pick geführt, andere Seite haben den Seven Footer nicht auf dem Radar.

Dies ist aber ohnehin noch mit Vorsicht zu genießen, da es noch unklar ist, ob Wagner nicht doch für eine vierte und letzte Saison zu den Michigan Wolverines zurückkehren wird.

Wagner: Karriere begann bei ALBA Berlin

Vor seiner Zeit in Michigan spielte Wagner für ALBA Berlin, wo der gebürtige Berliner ausgebildet wurde. Auch in der BBL wurde Wagner vor seinem Wechsel in die USA eingesetzt. Als 17-Jähriger absolvierte der gebürtige Berliner bereits einige Spiele für die Herrenmannschaft von ALBA. Als der Rekordmeister im Rahmen der Global Games gegen die San Antonio Spurs antrat, durfte Wagner ebenfalls eine Minute spielen, wo er bei seinem einzigen Wurf von Danny Green geblockt wurde.

Wagner: Statistiken bei ALBA Berlin

Saison Spiele MIN PTS FG% 3P% FT% REB 2014/15 4 3,7 2,3 60,0 50,0 50,0 0,5

Moritz Wagner beim DBB

In der Zukunft wird Wagner sicherlich auch eine Option für die Nationalmannschaft sein. Für die Junioren war der Forward bereits mehrfach im Einsatz. 2014 half er mit, dass die U18 aus der B-Gruppe aufstieg, als der DBB das Turnier in Bulgarien gewann. Auch im letzten Jahr war Wagner für die U20 im Einsatz und steuerte 16,1 Punkte pro Partie bei. Die deutsche Auswahl erreichte mit ihrem Topscorer den siebten Platz beim Turnier in Griechenland.