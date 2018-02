BBL: BG Göttingen nimmt William Buford unter Vertrag

NCAA Division I Oklahoma @ Kansas NBA Clippers @ Warriors NBA Timberwolves @ Rockets NBA Magic @ 76ers NBA Spurs @ Cavaliers NBA Warriors @ Knicks NBA Wizards @ Bucks NBA Rockets @ Clippers NBA Lakers @ Heat

Der vom Abstieg bedrohte Basketball-Bundesligist BG Göttingen hat für den Saisonendspurt den US-Amerikaner William Buford verpflichtet.

Wie der Verein am Montag bekannt gab, wird der zuletzt vereinslose 28 Jahre alte Shooting Guard am Mittwoch in Göttingen erwartet. Möglich wurde die Verpflichtung durch das zusätzliche Engagement einiger Sponsoren.

Der 1,96 Meter große Buford, der bereits in der Saison 2015/16 für die Tigers Tübingen in der BBL aktiv war, stand zuletzt bis November 2017 beim französischen Erstligisten BCM Gravelines Dunkerque unter Vertrag.

"In Will haben wir einen Spieler gefunden, der bereits Erfahrung in Deutschland gesammelt hat", sagte BG-Trainer Johan Roijakkers: "Zudem wird er uns mehr Physis auf den Flügelpositionen geben". Göttingen steht nach zuletzt elf Niederlagen in Serie auf dem drittletzten Tabellenplatz.