BBL: Bamberg verliert Verfolgerduell - Ludwigsburg hält Anschluss an die Spitze

Serienmeister Brose Bamberg hat das Verfolgerduell in der Basketball-Bundesliga verloren und ist damit auf den fünften Platz zurückgefallen. Der Titelverteidiger unterlag am Dienstag bei medi Bayreuth 75:85 (36:38). Die MHP Riesen Ludwigsburg wahrten dagegen mit einem 87:79 (53:40)-Sieg bei den EWE Baskets Oldenburg den Anschluss an die Tabellenspitze.

Bayreuth rückte durch den ersten Derby-Sieg gegen Bamberg seit Februar 1998 auf Platz vier der Tabelle vor und überholte mit 22:10 Punkten den Meister (20:12).

Grund zur Freude haben die Bayreuther auch angesichts der Vertragsverlängerung von Kapitän Bastian Doreth. Der 28-Jährige dehnte seinen Kontrakt um drei Jahre bis zur Saison 2020/21 aus. Das gab der Tabellendritte nach Spielende bekannt.

Ludwigsburg (24:6) ist nach dem Sieg bei Vizemeister EWE Baskets Oldenburg neuer Zweiter vor Alba Berlin (24:8). Souveräner Spitzenreiter ist Bayern München (30:2).

Aufseiten der Bayreuther überzeugte der US-Amerikaner Gabe York als bester Werfer des Spiels mit 23 Punkten. In Oldenburg übernahmen die Gäste aus Ludwigsburg kurz vor Ende des ersten Viertels die Führung und gaben diese bis zur Schlusssirene nicht mehr ab. Thomas Walkup (USA) führte Ludwigsburg mit 22 Zählern zum Sieg.