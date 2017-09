Alle Infos zur EuroLeague 2017/18

Weber Cup Live Weber Cup: Tag 2 -

Am 12. Oktober startet die EuroLeague in ihre insgesamt 18. Saison, der deutsche Meister Brose Bamberg empfängt zum Auftakt Maccabi Tel Aviv. Hier gibt es alle Infos zu den Mannschaften, den Terminen, dem Modus sowie dem Livestream.

Seit wann wird die EuroLeague ausgetragen?

In der Saison 2000/2001 wurde die EuroLeague erstmals ausgetragen, als 24 Teams der FIBA und deren Europapokal der Landesmeister den Rücken kehrten und ihren eigenen Wettbewerb ins Leben riefen. Im Laufe der Jahre wurde die Teilnehmerzahl und der Modus immer wieder abgeändert, in der aktuellen Form wird der Wettbewerb seit der Saison 2016/17 ausgetragen.

In welchem Modus wird die EuroLeague ausgetragen?

Die 16 Teilnehmer spielen vom 12. Oktober bis zum 6. April eine komplette Punktrunde mit Hin- und Rückspiel aus. Die acht besten Teams erreichen im Anschluss die Playoffs. Dort werden vom 17. April bis zum 1. Mai im Modus best-of-five die vier Teilnehmer am Final Four (18. bis 20. Mai 2017 in Belgrad) ermittelt.

Termin Runde 12. Oktober - 6. April Punktrunde 17. April - 1. Mai Playoffs 18. - 20. Mai Final Four

Wie werden die Startplätze vergeben?

Elf Mannschaften haben einen festen Startplatz in der EuroLeague. Für eine solche Wildcard sind neben dem sportlichen Erfolg auf nationaler und internationaler Ebene auch die zur Verfügung stehenden Sporthallen sowie die mediale Präsenz des Klubs entscheidend. Folgende Teams sind auf diese Weise für die EuroLeague 2017/18 qualifiziert:

FC Barcelona Lassa

Real Madrid

Club Deportivo Saski-Baskonia

Olympiakos Piräus

Panathinaikos Superfoods Athens

ZSKA Moskau

Anadolu Efes Istanbul

Fenerbahce Dogus Istanbul

Maccabi FOX Tel Aviv

AX Armani Exchange Olimpia Milan

Zalgiris Kaunas

Hinzu kommen vier nationale Meister bzw. Vizemeister. In der Saison 2017/18 sind diese:

Valencia Basket

Khimki Moscow Region

Crvena Zvezda mts Belgrade

Brose Bamberg

Das Teilnehmerfeld wird komplettiert von Unicaja Malaga, das in der vergangenen Saison den 7DAYS EuroCup gewann.

Wo kann ich die Euroleague im Livestream verfolgen?

Sowohl euroleague.tv als auch Telekom Basketball bieten kostenpflichtige Livestream-Angebote zur EuroLeague an. Euroleague.tv ist dabei die offizielle Videoplattform des Wettbewerbs, die für 19,99 Euro freigeschaltet werden kann. Telekom Basketball bietet verschiedene Pakete zwischen 4,95 Euro und 14,95 Euro monatlich an.

Der erste Spieltag der EuroLeague im Überblick

Datum/Uhrzeit Heim Gast 12.10., 19 Uhr Anadolu Efes Real Madrid 12.10., 19 Uhr ZSKA Moskau Mailand 12.10., 20 Uhr Brose Bamberg Maccabi Tel Aviv 12.10., 20 Uhr Olympiakos Baskonia 12.10., 21 Uhr Unicaja Fenerbahce 13.10., 18.30 Uhr Khimki M. Valencia 13.10. 19.00 Uhr Zalgiris Kaunas Roter Stern Belgrad 13.10. 21:00 Barcelona Panathinaikos

Die EuroLeague-Sieger der letzten Jahre im Überblick

Saison Sieger Zweiter Ergebnis 2000/01 Kinder Bologna TAU Ceramica 65:78, 94:73, 80:60

79:96, 82:74 2001/02 Panathinaikos Athen Kinder Bologna 89:83 2002/03 FC Barcelona Benetton Treviso 76:65 2003/04 Maccabi Tel Aviv Skipper Bologna 118:74 2004/05 Maccabi Tel Aviv TAU Ceramica 90:78 2005/06 ZSKA Moskau Maccabi Tel Aviv 73:69 2006/07 Panathinaikos Athen ZSKA Moskau 93:91 2007/08 ZSKA Moskau Maccabi Tel Aviv 91:77 2008/09 Panathinaikos Athen ZSKA Moskau 73:71 2009/10 FC Barcelona Olympiakos Piräus 86:68 2010/11 Panathinaikos Athen Maccabi Tel Aviv 78:70 2011/12 Olympiakos Piräus ZSKA Moskau 62:61 2012/13 Olympiakos Piräus Real Madrid 100:88 2013/14 Maccabi Tel Aviv Real Madrid 98:86 n.V. 2014/15 Real Madrid Olympiakos Piräus 78:59 2015/16 ZSKA Moskau Fenerbahce Istanbul 101:96 n.V. 2016/17 Fenerbahce Istanbul Olympiakos Piräus 80:64

Die MVPs der EuroLeague der vergangenen Jahre

Seit der Saison 2004/05 wird der MVP der gesamten EuroLeague-Saison ausgezeichnet. In der abgelaufenen Saison sicherte sich Sergio Llull von Real Madrid die Auszeichnung, der aktuell mit einem Kreuzbandriss noch monatelang ausfällt und frühestens in den Playoffs wieder eingreifen könnte.