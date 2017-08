DBB-Team: Schröder droht mit Abschied

Auckland Darts Masters Live Auckland Darts Masters: Halbfinale und Finale J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Shanghai SIPG -

Chongqing DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

13. August Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Ligue 1 Straßburg -

Lille Super Liga Roter Stern -

Backa Palanka Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Superliga Aarhus -

Odense MLB Rockies @ Marlins Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Finale Super Cup Juventus -

Lazio Serie A Mineiro -

Flamengo Ligue 1 Guingamp -

PSG Primeira Liga Tondela -

Porto Super Cup Barcelona -

Real Madrid MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners Serie A Botafogo -

Gremio Crankworx Crankworx 2017 Whistler: Dual Speed & Style MLB Red Sox @ Yankees DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

14. August Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 1 Ligue 2 Lorient -

Chateauroux Primeira Liga Chaves -

Benfica MLB Mets @ Yankees MLB Rays @ Blue Jays MLB Giants @ Marlins Crankworx Crankworx 2017 Whistler: Canadian Open Enduro MLB Astros @ Diamondbacks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

15. August DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

15. August Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 2 MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

16. August Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 3 MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners Super Cup Real Madrid -

Barcelona Crankworx Crankworx 2017 Whistler: Downhill MLB Rays @ Blue Jays MLB Reds @ Cubs Copa do Brasil Botafogo -

Flamengo Copa do Brasil Gremio -

Cruzeiro MLB White Sox -

Dodgers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

17. August Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 4 MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars National Rugby League Rabbitohs -

Warriors Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters Tag 1 National Rugby League Broncos -

Dragons DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

18. August Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Viertelfinale Primera División Leganes -

Alaves MLB Blue Jays @ Cubs First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Ligue 1 Metz -

Monaco Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas MLB Mariners @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Twins Crankworx Crankworx 2017 Whistler: Pump Track Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters: Tag 2 J1 League Gamba -

Kashiwa DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

19. August Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United Premiership Kilmarnock -

Celtic CSL Shanghai Shenua -

Guangzhou Evergrande Premier League Liverpool -

Crystal Palace Premier League Spartak Moskau -

Lok Moskau Ligue 1 Lyon -

Bordeaux Serie A Juventus -

Cagliari Primera División Celta Vigo -

Real Sociedad Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Halbfinale Ligue 1 Montpellier -

Straßburg Ligue 1 Nizza -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Dijon Ligue 1 St. Etienne -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Nantes Primera División Girona -

Atletico Madrid MLB Blue Jays @ Cubs Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Neapel Primeira Liga Benfica -

Belenenses MLB Dodgers @ Tigers Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Burnley -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) Premier League West Ham -

FC Southampton Serie A Flamengo -

Goianiense MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters: Tag 3 J1 League Kobe -

Yokohama DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

20. August Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Ligue 1 Marseille -

Angers Premier League Tottenham -

Chelsea Allsvenskan Göteborg -

BK Häcken Serie A Atalanta -

AS Rom Superliga Aarhus -

Bröndby Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense MLB Mariners @ Rays MLB Marlins @ Mets IndyCar Series ABC Supply 500 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Finale MLB Diamondbacks @ Twins Primera División Barcelona -

Betis MLB Blue Jays @ Cubs Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genoa Serie A Udine -

Chievo Ligue 1 PSG -

Toulouse Primera División Deportivo -

Real Madrid Serie A Palmeiras -

Chapecoense DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

21. August Primera División Levante -

Villarreal Premier League Manchester City -

Everton Primera División Malaga -

Eibar MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Diamondbacks @ Mets NFL Giants @ Browns DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

22. August MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

23. August Horse Racing (Racing UK) Yorkshire Ebor Festival Mayweather vs McGregor Mayweather -

McGregor: Main Fight Pressekonferenz MLB Marlins @ Phillies MLB Cubs @ Reds National Rugby League Broncos -

Eels DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

24. August New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Viertelfinale MLB Marlins @ Phillies MLB Yankees @ Tigers Mayweather vs McGregor Mayweather -

McGregor: Undercard Pressekonferenz MLB Cubs at Reds Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Tag 1 Ligue 1 PSG -

Saint-Étienne Championship Bristol City -

Aston Villa New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 1 Mayweather vs McGregor Mayweather -

McGregor: Weigh-in New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 2 MLB Mariners at Yankees MLB Cubs at Phillies MLB Padres at Marlins National Rugby League Storm -

Rabbitohs J1 League Iwata -

Kobe J1 League Cerezo Osaka -

Kashima Premier League Bournemouth -

Manchester City Championship Burton -

Sheffield Wednesday Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Primera División Alaves -

Barcelona Premier League Manchester United -

Leicester Championship Nottingham -

Leeds Ligue 1 Amiens -

Nizza Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Serie A AS Rom -

Inter Mailand New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Finale MLB Padres at Marlins NFL Chargers @ Rams

Dennis Schröder fordert vom Deutschen Basketball Bund (DBB) mehr Rückendeckung - ansonsten droht der 23-Jährige mit seinem Abschied aus der Nationalmannschaft.

"Wenn eine Zeitung negativ über einen Spieler berichtet, dann muss der Verband hinter ihm stehen. Wenn das nicht so ist, bin ich eben in Zukunft raus", sagte Schröder im Interview mit der Welt am Sonntag.

Der Braunschweiger, der in der NBA bei den Atlanta Hawks eine zentrale Rolle spielt, war bei der EM in Berlin 2015 nach dem Ausscheiden des deutschen Teams scharf kritisiert worden. Experten hatten ihm Egoismus auf dem Feld vorgeworfen.

Er habe danach mit dem Gedanken gespielt, aus dem Nationalteam zurückzutreten, sagte Schröder: "Ich habe den Verantwortlichen auch gesagt, dass es so nicht geht. Sie haben mich aber verstanden und wollen alles dafür tun, dass wir Spieler Unterstützung spüren. Ich hoffe, dass so etwas nie wieder passiert."

Es sei für ihn noch immer eine große Ehre, für Deutschland zu spielen. Für die EM vom 31. August bis 17. September in vier europäischen Ländern hat der Aufbauspieler ehrgeizige Ziele: "Wir sind eines der besten Teams in Europa, und ich möchte mit der Nationalmannschaft eine neue Ära starten. Warum sollen wir also nicht um eine Medaille mitspielen?"

Schröder mit großen Zukunftsplänen

Neben der sportlichen Karriere möchte Schröder als Geschäftsmann in mehrere Projekte investieren. Im November erhält der Star der Atlanta Hawks das erste Gehalt seines neuen Vertrags über 64 Millionen Euro (70 Millionen Dollar).

So sehen die neuen Nike-Trikots der NBA-Teams aus © NBA/Nike 1/34 Die NBA-Teams werden ab der kommenden Saison von Nike ausgerüstet. Mittlerweile haben ein paar Franchises ihre neuen Jerseys vorgestellt © NBA/Cavs 2/34 Das Jersey der Cleveland Cavaliers erinnert nicht mehr wirklich an das der vergangenen Jahre © NBA/Cavs 3/34 Speziell das Design der Buchstaben ist doch sehr gewühnungsbedürftig © NBA/Cavs 4/34 Das zweite Jersey ist dagegen schon deutlich schmucker © NBA/Cavs 5/34 Mit Kyrie Irving wird übrigens auch noch geworben... © NBA/Trail Blazers 6/34 Auffällig: Die meisten Teams setzen auf klassische Designs. So auch die Portland Trail Blazers © NBA/Hornets 7/34 Auch die Hornets verzichten auf Schnickschnack. Die Besonderheit: Statt des Nike-Swooshs wird das Jordan-Logo präsentiert © NBA/Kings 8/34 Ob Willie Cauley-Stein gefällt, was er an sich sieht? © NBA/Kings 9/34 "Sac Proud" - so lautet das Motto der lilanen Jerseys der Kings © NBA/Pistons 10/34 Die Pistons sind eines der Teams, das mit einem Sponsor auf der rechten Seite aufläuft © NBA/Pistons 11/34 Auch hier gilt: Altbewährtes wird lediglich weiterentwickelt © NBA/76ers 12/34 So liest sich der Name auf dem Jersey von No.1-Pick Markelle Fultz bei den Sixers © NBA/76ers 13/34 Auch Philly wird einen Sponsor (StubHub) präsentieren © NBA/76ers 14/34 Das Motto der Stadt - "Brotherly Love" - ist ebenfalls integriert © NBA/Pacers 15/34 Die Pacers wagen mal etwas Neues © Twitter/@chicagobulls 16/34 Die Bulls wagen keine Experimente - zumindest nicht am Design. Aber: Sie haben angekündigt, dass sie ihre Heimspiele in rot austragen werden... © Twitter/@chicagobulls 17/34 ...und nicht in weiß! Das ist sehr ungewöhnlich © Twitter/@Clipppers 18/34 Die L.A. Clippers kommen mit edlen Farben daher - die irgendwie an die Sixers erinnern © Twitter/@Clipppers 19/34 Blake Griffin im klassichen Clippers-weiß © NBA/Nike 20/34 Vom Champion ist noch nichts durchgesickert - außer dieses Heim-Jersey (von Nike präsentiert) © NBA/Nuggets 21/34 Dazu prangt der Sponsor erfrischend unaufdringlich auf der linken Brust. © NBA/Nuggets 22/34 In Denver werden die Konturen etwas deutlicher. Profil schärfen - oder wie nennt man das? © NBA/Jazz 23/34 In Utah wird dagegen auf Gewöhnliches gesetzt. Außer dem Sponsor haben sich nur Details verändert © NBA/Jazz 24/34 Was haben die Timberwolves denn da angestellt? Sie läuten eine neue Ära ein. Und die sieht der aktuellen Wizards-Ära ziemlich ähnlich... © NBA/Timberwolves 25/34 Von hinten gibt es allerdings nicht allzu viel zu bemängeln © nba.com/rockets 26/34 So kennt man die Rockets: Daheim spielen sie in weißem Jersey mit rotem Schriftzug... © getty 27/34 Und auswärts ist es umgekehrt! © NBA/Bucks 28/34 Und auch auf der Brust beinahe das gleiche Bild. Einzig das Logo von Harley-Davidson sticht ins Auge © NBA/Bucks 29/34 Die Bucks haben ihr Rebranding zum Glück schon hinter sich. Viel hat sich in diesem Jahr nicht verändert © NBA/Pelicans 30/34 Die New Orleans Pelicans bleiben sich der alten Schrift treu © NBA/Pelicans 31/34 Den Namen "Cousins" auf dem Jersey zu sehen, ist trotz des Trades im Februar aber noch immer ungewohnt © NBA/Suns 32/34 Richtig farbenfroh geht es bei den Phoenix Suns zu © NBA/Suns 33/34 Phoenix ist extrem plastisch unterwegs und erinnert an das Superman-Kostüm © NBA/Suns 34/34 Orange auf Weiß ist definitiv nichts für Gegenspieler mit schwachen Augen

"Dann legt der Big Boy los", sagte Schröder und nannte einige geschäftliche Pläne: "Wir werden Firmen gründen und auch meine Modemarke 'Flexgang' über Atlanta und Europa weltweit vermarkten. Außerdem plane ich, in Deutschland ein Mehrfamilienhaus zu kaufen, vielleicht mit 15 oder 16 Wohnungen. Die können wir dann direkt vermieten."

Angst, ähnlich wie Tennis-Idol Boris Becker in eine finanzielle Schieflage zu geraten, hat Dennis Schröder offenbar nicht. "Nein, auf keinen Fall! Ich habe gerade meinen ersten Vertrag über 70 Millionen Dollar unterschrieben, und das ist ja erst der Anfang. In drei Jahren wartet schon die nächste Unterschrift", führte der Sohn einer gambischen Mutter und eines deutschen Vaters aus.

Wenn er so hart weiterarbeite, werde "da noch mehr Geld möglich sein. Ich drücke Freunden nicht einfach so meine Kreditkarte in die Hand, so sollte es nicht laufen. Aber wenn sie mit Geschäftsideen kommen, die ich gut finde, dann bin ich offen für Hilfe", sagte Schröder.