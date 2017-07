Obst wechselt zu Rockets Gotha

Erlebe

Die Rockets Gotha haben nach dem Aufstieg in die Basketball Bundesliga Andreas Obst verpflichtet. Der 20-Jährige war in der vergangenen Saison von Meister Brose Bamberg an die Giessen 46er ausgeliehen.

Zur Laufzeit des Vertrages machte Gotha keine Angaben.

"Ich habe Andreas Obst aus Halle nach Bamberg geholt, habe seine Entwicklung beobachtet und bin mir sicher, dass er als A1-Nationalspieler bei uns ein Leistungsträger werden kann. Er hat in Gießen in jüngster Vergangenheit einen Schritt in die richtige Richtung gemacht", sagte Wolfgang Heyder, sportlicher Leiter der Rockets.

Heyder leitete von 1999 bis 2014 die Geschicke in Bamberg, in dieser Zeit wurde der Klub sechsmal Meister und fünfmal Pokalsieger.