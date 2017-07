Basketball: Eisbären verpflichten Baptiste

Erlebe

Die Eisbären Bremerhaven hat mit Power Forward Carl Baptiste den dritten Neuzugang verpflichtet.

Der 26-jährige US-Amerikaner kommt vom österreichischen Meister Kapfenberg Bulls und erhält in Bremerhaven einen Zweijahresvertrag. Das gaben die Eisbären am Donnerstag bekannt. In der abgelaufenen Saison erzielte Baptiste im Schnitt 13,8 Punkte für die Österreicher.