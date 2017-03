Oldenburg Im CL-Achtelfinale ausgeschieden

Dienstag, 07.03.2017

Ausschlaggebend für die Niederlage war ein Blackout im zweiten Viertel, als den Baskets lediglich sechs Punkte gelangen. Bester Werfer der Oldenburger war der US-Amerikaner Brian Qvale mit 13 Punkten.

Noch im Rennen sind in der Champions League die MHP Riesen Ludwigsburg, die ihr Heimspiel gegen Neptunas Kleipedas mit 73:61 gewonnen hatten. Das Rückspiel in Litauen findet am Mittwoch (18.00 Uhr) statt. Der dritte deutsche Vertreter, die Frankfurt Skyliners, hatte das Achtelfinale verpasst.

