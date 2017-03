Der SPOX-Dopingreport im Fußball

Dieter Baumann wurde 1999 wurde positiv getestet. Bis heute behauptet er, jemand habe ihm das Mittelchen in die Zahnpasta geschmuggelt

Die meisten Doping-Fälle in der Leichtathletik geschehen bei den Sprintern. Auch Tyson Gay wurde positiv getestet

...so auch Ben Johnson, der seinerzeit der Konkurrenz davon lief. Wie sich später herausstellte, mit unerlaubter Hilfe

Marion Jones sammelte bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney fünf Medaillen und wurde zur Identifikationsfigur. Auch sie gestand einige Jahre später Doping

Nicht nur die Amis dopen: Auch Jamaikas Asafa Powell wurde erwischt. Übrigens traf es ihn am gleichen Tag wie Kollege Tyson Gay

Jan Ullrich ist womöglich Deutschlands berühmtester Dopingfall. Seine Ausrede: "Irgendwer hat mir in der Disko zwei Pillen angedreht. Keine Ahnung, was da drin war, aber ich habe sie halt in meiner Dummheit geschluckt!"

