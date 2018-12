Sport heute live im TV (Samstag): NBA, NHL, Premier League, Serie A und Darts auf DAZN

Von wegen Winterpause! Auch am heutigen Samstag finden einige Wettbewerbe im Sport statt. Während in den USA in der NBA und NHL ohnehin keine Pause gemacht wird, geht es in der Premier League und in der Serie A mit Fußball weiter. Außerdem steht bei der Darts-WM das Viertelfinale an. Hier bekommt ihr eine Übersicht.

Dem kalten Winter könnt ihr mit den zahlreichen Übertragungen auf DAZN trotzen. Denn in der Premier League kommt es unter anderem zum Topduell zwischen dem FC Liverpool und dem FC Arsenal, während am frühen Mittag Juventus Turin nach dem Unentschieden gegen Atalanta wieder einen Dreier gegen Sampdoria Genua einfahren will.

NBA und NHL heute live verfolgen

In der NBA und NHL geht es jeweils schon früh am Morgen um 01:00 Uhr los. Um 03:00 Uhr überträgt der Streamingdienst DAZN das Basketball-Match zwischen den Denver Nuggets und den San Antonio Spurs. Spät am Abend werden um 22:00 Uhr in der NHL die Partie zwischen den Winnepeg Jets und Minnesota Wild, beziehungsweise um 23:00 Uhr in der NBA die Begegnung zwischen den Milwaukee Bucks und den Brooklyn Nets auf DAZN gezeigt.

Nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats kostet der Streamingdienst nur 9,99 Euro und ist dabei an jedem Monatsende kündbar.

NBA-Spiele in der Übersicht

Uhrzeit Heim Auswärts 01:00 Uhr Charlotte Hornets Brooklyn Nets 01:00 Uhr Washington Wizards Chicago Bulls 01:00 Uhr Orlando Magic Toronto Raptors 01:00 Uhr Indiana Pacers Detroit Pistons 02:00 Uhr Minnesota Timberwolves Atlanta Hawks 02:00 Uhr New Orleans Pelicans Dallas Mavericks 02:00 Uhr Miami Heat Clevland Cavaliers 03:00 Uhr Phoenix Suns Oklahoma City Thunder 03:00 Uhr Denver Nuggets Sun Antonio Spurs 04:30 Uhr Los Angeles Lakers Los Angeles Clippers 23:00 Uhr Milwaukee Bucks Brooklyn Nets

NHL-Spiele in der Übersicht

Uhrzeit Heim Auswärts 01:00 Uhr Florida Panthers Montreal Canadians 01:00 Uhr New York Islanders Ottawa Senators 01:00 Uhr Columbus Blue Jackets Toronto Maple Leafs 19:00 Uhr New Jersey Devils Carolina Hurricanes 22:00 Uhr Winnipeg Jets Minnesota Wild 22:00 Uhr Edmonton Oilers San Jose Sharks 22:00 Uhr Los Angeles Kings Vegas Golden Knights

Premier League heute live verfolgen

Am heutigen Samstag finden in der Premier League sechs Partien statt. Unter anderem sind Tottenham Hotspur, der FC Liverpool und der FC Arsenal im Einsatz. Die letzteren beiden Teams treten sogar im Spitzenspiel gegeneinander an. Das Team von Jürgen Klopp gelang zuletzt Historisches. Denn in der heimischen Liga sind die Reds nach 19 Spielen noch ungeschlagen und haben 13 Punkte Vorsprung auf die Gäste aus London, die Fünfter sind. DAZN zeigt die Spurs und das Topsiel live. Zusätzlich bietet euch SPOX einen Liveticker zu allen Begegnungen.

Premier League: Die Spiele im Überblick

Uhrzeit Heim Auswärts LIVETICKER 16:00 Uhr Watford FC Newcastle LIVETICKER 16:00 Uhr Brighton Everton LIVETICKER 16:00 Uhr Tottenham Wolverhampton LIVETICKER 16:00 Uhr FC Fulham Huddersfield LIVETICKER 16:00 Uhr Leicester Cardiff City LIVETICKER 18:30 Uhr Liverpool Arsenal LIVETICKER

Serie A heute live verfolgen

Der italienische Fußball kommt heute nicht zu kurz. Der Streamingdienst DAZN zeigt euch den kompletten Spieltag der Serie A live und in voller Länge. Während Juventus Turin gegen Sampdoria Genua wieder einen Sieg einfahren möchte, will der SSC Neapel die Niederlage gegen Inter Mailand vergessen machen. Außerdem bietet SPOX euch einen ausführlichen Liveticker zu allen Begegnungen der Serie A.

Serie A: Die Spiele im Überblick

Uhrzeit Heim Auswärts LIVETICKER 12:30 Uhr Juventus Sampdoria LIVETICKER 15:00 Uhr Lazio FC Turin LIVETICKER 15:00 Uhr Chievo Frosinone LIVETICKER 15:00 Uhr Sassuolo Atalanta LIVETICKER 15:00 Uhr Genua Fiorentina LIVETICKER 15:00 Uhr Udinese Cagliari LIVETICKER 15:00 Uhr Parma AS Rom LIVETICKER 15:00 Uhr Empoli Inter LIVETICKER 18:00 Uhr Neapel Bologna LIVETICKER 20:30 Uhr Milan SPAL Ferrara LIVETICKER

Darts-WM: Viertelfinale mit MvG, Cross und Anderson

Die Darts-WM 2019 geht in die ganz heiße Phase. Heut stehen pro Session jeweils zwei Viertelfinal-Partien statt. Während am Mittag der Bully Boy Michael Smith um den Einzug ins Halbfinale kämpft, treten am Abend der Weltranglistenerste Michael van Gerwen und Gary Anderson an. Die komplette Darts-WM wird auf DAZN übertragen. Zudem bietet euch SPOX einen ausführlichen Liveticker zu den Geschehnissen im Ally Pally an.

Darts-WM 2019: Viertelfinale - Nachmittagssession

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 13:30 Uhr Nathan Aspinall Brendan Dolan Im Anschluss Luke Humphries Michael Smith

Darts-WM 2019: Viertelfinale - Abendsession