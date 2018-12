Darts-WM: Tag 13 heute live im TV, Livestream und Liveticker mit Rob Cross, James Wade und Dave Chisnall

Nachdem am gestrigen Abend bereits zwei Achtelfinals ausgespielt wurden, sind heute die verbliebenen sechs dran. Alle Infos rund um den 13. Tag dieser Darts-WM erfahrt ihr hier bei SPOX.

Die Darts-WM ist nun voll und ganz im Achtelfinale angekommen und wartet am 13. WM-Tag mit spannenden Partien auf, um die finalen acht Teilnehmer im Turnier zu bestimmen. Während Geheimfavorit James Wade bereits am Nachmittag an die Scheibe gebeten wird, müssen Dave Chisnall und Vorjahres-Champion Rob Cross am Abend ran.

Darts-WM heute live: Wo und wann finden die Partien des 13. Tages statt?

Wie schon die gesamte Weltmeisterschaft über werden die heutigen Matches im legendären Alexandra Palace im Londoner Stadtteil Haringey ausgetragen. Die Nachmittagssession mit den ersten drei Partien beginnt um 13.30 Uhr, am Abend wird ab 20 Uhr gespielt.

Darts-WM live: Der 13. Tag im TV, Livestream und Liverticker

Heimat des Darts-Sport, sowie der gesamten WM, ist der Streamingdienst DAZN, bei dem ihr jedes Spiel live verfolgen könnt. Nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats kostet das "Netflix des Sports" nur 9,99 Euro und ist dabei an jedem Monatsende kündbar.

Doch nicht nur Darts-Fans kommen bei DAZN auf ihre Kosten. Der Streamingdienst zeigt neben der Weltmeisterschaft aber auch weiteren Spitzensport, wie ausgewählte Spiele der Champions League, alle Spiele der Europa League, sowie die Top-Fußball-Ligen Europas, US-Sport, Tennis oder Hockey.

Wer über kein DAZN-Abo verfügt, kann zwei der insgesamt sechs Partien dennoch im LIVETICKER bei SPOX mitverfolgen. Getickert werden die Matches zwischen Ryan Joyce und James Wade und zwischen Jamie Lewis und Dave Chisnall.

Darts-WM: Cross, Wade und Chisnall heute live

Schon am Nachmittag darf diesmal James Wade ran. Er trifft auf Whitlock-Bezwinger Ryan Joyce und möchte sich mit einem Sieg das begehrte Ticket für die letzten acht Teilnehmer sichern.

Die wohl engste und interessanteste Partie des Tages findet dann in der Abendsession zwischen Jamie Lewis und Dace Chisnall statt. Zwar belegt Chisnall die bessere Platzierung in der PDC-Weltrangliste, Lewis konnte jedoch im bisherigen Turnierverlauf überzeugen und warf unter anderem Mit-Favorit Daryl Gurney aus dem Wettbewerb.

Vorjahres-Sieger Rob Cross gibt sich dann im letzten Match entweder gegen Dimitri van den Bergh oder Luke Humphries die Ehre. Im bisherigen Turnierverlauf setzte sich der Brite souverän mit 3:1 und 4:0 gegen Jeffrey de Zwaan beziehungsweise Cristo Reyes durch.

Darts-WM: der Spielplan an Tag 13

ab 13.30 Uhr: 3 x Achtelfinale (Best of 7 Stes)

Spieler 1 Ergebnis Spieler 2 Nathan Aspinall Devon Petersen Benito Van de Pas Brendan Dolan Ryan Joyce James Wade

ab 20 Uhr: 3 x Achtelfinale (Best of 7 Sets)

Spieler 1 Ergebnis Spieler 2 Ryan Searle Michael Smith Jamie Lewis Dave Chisnall Rob Cross Luke Humphries

