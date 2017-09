Teuber rast zu Zeitfahr-Gold

Champions Hockey League Banska Bystrica -

Der mehrfache Paralympics-Sieger Michael Teuber (München) hat bei den Rad-Weltmeisterschaften im südafrikanischen Pietermaritzburg im Zeitfahren Gold gewonnen und seiner beeindruckenden Sammlung ein weiteres Edelmetall hinzugefügt.

Über Silber jubelte WM-Debütantin Raphaela Eggert (Augsburg), zudem holten Kerstin Brachtendorf und Denise Schindler jeweils Bronze.

Für Teuber war es die 20. Medaille bei seiner elften Teilnahme an einer Straßen-WM, zum 13. Mal holte er Gold. In der Startklasse C1 lag der 49-Jährige fast 30 Sekunden vor dem Kanadier Ross Wilson. "Ich musste bis zum Schluss alles geben, die intensive Vorbereitung mit den Höhentrainingslagern hat sich ausgezahlt", sagte Teuber: "Ich bin sehr zufrieden, dass ich die jüngeren Fahrer nochmal hinter mir lassen konnte."

Eggert überraschte mit Rang zwei in der Klasse C4. Die 24-Jährige war fast sprachlos vor Glück: "Ich bin Vize-Weltmeisterin, ich kann es noch gar nicht glauben", sagte sie. Brachtendorf verpasste Silber in der Klasse C5 um knapp drei Sekunden. "Auch mit Bronze bin ich voll zufrieden", meinte die 45-Jährige. Die vierte deutsche Medaille am zweiten Wettkampftag ging an Schindler in der Startklasse C3, nur gut sieben Sekunden fehlten der 32-Jährigen zu Gold.