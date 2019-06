DHB-Team mit perfekter Quali ohne Punktverlust - Reichmann feiert Rückkehr

Deutlicher Erfolg zum Abschluss: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft mit Rückkehrer Tobias Reichmann hat ihren überzeugenden Durchmarsch durch die EM-Qualifikation perfekt gemacht.

Mit einem ungefährdeten 28:17 (16:5) in Nürnberg gegen den Kosovo schloss das Team von Bundestrainer Christian Prokop auch ohne einige Stars die Gruppe 1 überlegen mit 12:0-Punkten ab und verabschiedete sich mit blütenweißer Weste in den Sommerurlaub.

Beste Werfer der Auswahl des DHB, die sich das Ticket für die EM im kommenden Jahr bereits vorzeitig gesichert hatte, waren vor 7187 Zuschauern Johannes Golla mit sechs sowie Philipp Weber und Marian Michalczik mit je fünf Treffern.

DHB-Team: Reichmann feiert Comeback

Im Mittelpunkt stand aber das Comeback von Reichmann, auf den der Bundestrainer bei der WM überraschend verzichtet hatte. Der Ex-Europameister von der MT Melsungen steuerte drei Treffer bei, vergab aber auch zwei Siebenmeter.

Prokop verzichtete wie beim 40:25 in Israel am Mittwoch auf viele Etablierte um Kapitän Uwe Gensheim und testete erneut den zweiten Anzug - und der saß wie schon in Tel Aviv. Die DHB-Auswahl ließ den Gästen vor allem in Halbzeit eins kaum eine Chance.

Die EM-Endrunde findet in Österreich, Schweden und Norwegen 2020 vom 10. bis 26. Januar 2020 statt. Die deutschen Gruppengegner werden am 28. Juni in Wien ausgelost.