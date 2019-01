Handball-WM: Unfassbare Schlacht! DHB kassiert Ausgleich in letzter Sekunde

Deutschland hat sich bei der WM in Berlin in einem dramatischen Spiel mit 25:25 (12:10) von Frankreich getrennt, das ohne seinen Superstar Nikola Karabatic antrat. Damit steht das DHB-Team in der Hauptrunde.

Die erste Hälfte war über weite Strecken eine unfassbare Abwehrschlacht. Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek im deutschen sowie Adrien Dipanda und Ludovic Fabregas im französischen Mittelblock packten gnadenlos zu. So fielen bis zur 19. Minute lediglich acht Tore, es stand 4:4.

Nachdem Luc Abalo Frankreich nach einem Tempogegenstoß anschließend erstmals in Führung gebracht hatte, drehte die deutsche Mannschaft, bei der etwas überraschend erneut Martin Strobel als Spielmacher auf der Platte stand, in Person von Fabian Wiede auf.

Der rechte Rückraumspieler von den Füchsen Berlin passte den Ball erst glänzend zum an den Kreis eingelaufenen Uwe Gensheimer, der verwandelte. Danach schlug Wiede zwei Mal in Serie mit tollen Würfen aus dem Rückraum zu.

Als dann auch noch Strobel in der 28. Minute seinen ersten Treffer setzte, führte Deutschland erstmals mit drei Toren Vorsprung - 10:7. Mit einer verdienten 12:10-Führung ging das Prokop-Team, bei dem Steffen Fäth in den ersten 30 Minuten zu viele Fahrkarten warf (1 von 4), in die Kabine.

DHB-Team kommt nicht gut aus der Pause

Deutschland erwischte keinen guten Start in die zweite Halbzeit. Es unterliefen ein paar technische Fehler, die Deckung mit dem kurz vor der Pause eingwechselten Finn Lemke funktionierte ebenfalls kurzzeitig nicht mehr ganz so überragend. Prokop brachte in der 34. Minute Silvio Heinevetter für Andreas Wolff, der nach gutem Beginn nun schwächelte. Dennoch führte Frankreich zwei Minuten später mit 16:15.

Beim Stande von 17:17 kassierten die Franzosen zwei Zwei-Minuten-Strafen, die DHB-Auswahl durfte nun 100 Sekunden in doppelter Überzahl agieren. Dabei sprang immerhin ein Tempogegenstoß-Treffer durch Pekeler heraus - 18:17 für Deutschland.

Zunächst setzte sich keine Mannschaft weiter als auf ein Tor Vorsprung mehr ab. Wolff kam wieder für Heinevetter, der unglücklich agierte. Außerdem kehrte der bärenstarke Wiencek für Lemke in den Mittelblock zurück.

In der Schlussphase zog Deutschland mehrmals auf zwei Treffer davon, dennoch hieß es 30 Sekunden vor dem Ende nur 25:24 für das DHB-Team - Drama pur. Deutschland hatte den Ball, doch Fabian Böhm spielte eine fürchterlichen Pass ins Aus. Der letzte Angriff gehörte Frankreich. N'Guessan glich eine Sekunde vor dem Ende aus - mit seiner ersten guten Aktion überhaupt.

Das letzte Gruppenspiel bestreitet Deutschland am Donnerstag gegen Serbien (18 Uhr im LIVETICKER). Gewinnt am gleichen Tag Brasilien gegen Korea, dann geht das DHB-Team mit drei Zählern in die Hauptrunde. Damit wären die Chancen auf den Einzug ins Halbfinale gegeben.

Deutschland vs. Frankreich: Die Daten zum Spiel

Anfangsformation DHB: Wolff - Gensheimer, Fäth, Strobel, Weinhold, Groetzki, Pekeler.

Torschützen Deutschland: Gensheimer (4 - 1 von 2 Siebenmeter), Wiede, Strobel (beide 4), Pekeler, Groetzki (beide 3), Böhm, Kohlbacher, Drux (beide 2), Fäth (1).

Torschützen Frankreich: Mahe (9 - 4 von 4 Siebenmeter), Remili, Fabregas (beide 3), Lagarde, Mem, Grebille (alle 2), Abalo, Guigou, L. Karabatic, N'Guessan (alle 1).

Zwei-Minuten-Strafen: Deutschland 5 - Frankreich 6

Der Star des Spiels: Hendrik Pekeler

Klar: Auch Wiede zeigte eine großartige Vorstellung, Strobel, Groetzki und Wiencek waren ebenfalls stark. Aber Pekeler war in der Abwehr überragend und im Angriff ein ganz wichtiger Faktor. Der Kreisläufer traf alle seine drei Würfe und räumte immer wieder den Weg frei.

Der Flop des Spiels: Dika Mem

Tauchte als einer der Stars in der französischen Mannschaft ab, nachdem er von der deutschen Deckung ordentlich auf die Finger bekommen hatte. Nahm sich nur fünf Würfe und traf davon lediglich zwei.