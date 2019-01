Handball-WM: Nikola Karabatic fehlt Frankreich gegen Deutschland

Die französische Handball-Nationalmannschaft muss offenbar überraschend im WM-Gruppenspiel gegen Deutschland am Abend doch auf Superstar Nikola Karabatic verzichten.

Wie der französische Radiosender RMC berichtet, berief Frankreich-Coach Didier Dinart den 34-jährigen vom französischen Top-Klub Paris Saint Germain nicht ins Aufgebot für das Spiel am Abend (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Demnach war es dem Coach zu riskant, den Rückraumspieler, der erst am Samstag in Berlin angekommen war, nach seiner schwerwiegenden Fuß-Verletzung nach nur einem Training mit der Mannschaft bereits gegen das DHB-Team in den Kader zu berufen.

Karabatic hatte sich die Verletzung im Oktober zugezogen, damals war man von einer mindestens viermonatigen Pause ausgegangen.

Wann Karabatic ins Geschehen eingreift, ist noch unklar.

Mehr in Kürze.