Kommentar zum DHB-Team: Die Zweifel mit Bravour widerlegt

Deutschland hat bei der Handball-WM die Vorrunde souverän gemeistert und überraschend sogar noch drei Zähler in die Hauptrunde mitgenommen. Bundestrainer Christian Prokop präsentiert sich positiv verändert. Und: Die deutsche Mannschaft hat sogar noch Luft nach oben. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Felix Götz.

Ich gebe es offen zu: Ich gehöre dem Teil von Handball-Deutschland an, der vor der WM skeptisch war. Ist das DHB-Team nach dem Desaster bei der EM in Kroatien wieder stabil genug, um Topleistungen abzurufen? Ist das strapazierte Verhältnis zwischen Prokop und der Mannschaft tatsächlich wieder intakt? Die Antwort auf beide Fragen lautet: Bis jetzt ja - und wie!

Die deutsche Auswahl inklusive Trainer hat sich während der Vorrunde in Berlin als echte Einheit präsentiert. Sie begeisterte die Fans mit leidenschaftlichem, gutem und vor allem erfolgreichem Handball.

Mit den drei Punkten, die Deutschland mit in die Hauptrunde nach Köln nimmt, wurden die Erwartungen übertroffen. Schließlich hatten nur große Optimisten damit gerechnet, dass selbst gegen Titelverteidiger Frankreich etwas zu holen ist.

Prokop hat eine Wandlung vollzogen

Ein wesentlicher Anteil am bisherigen Erfolg gebührt dem Bundestrainer. Prokop musste nach seinen Fehlern bei der EM einmal nach Canossa kriechen, um seinen Posten zu behalten. Er hat dabei aber nicht nur seine Versäumnisse offengelegt, sondern vor allem die richtigen Schlüsse daraus gezogen.

Er wirkt seit dem ersten Tag der WM nicht mehr ansatzweise so verkrampft, wie das in Kroatien noch der Fall war, ist teilweise richtig locker. Prokop bezieht die Führungsspieler viel stärker mit ein, hält seine Ansprachen in der Auszeit so einfach wie möglich und hat seine Taktiktafel dabei gleich ganz in die Mottenkiste gepackt.

Kurzum: Prokop hat eine Wandlung vollzogen, ohne sich selbst zu verleugnen. Er kommt authentischer als zuvor rüber und hat bewiesen, was für ein unglaublich selbstreflektierender Trainer er ist. Dafür kann man dem 40-Jährigen nur Respekt zollen.

Handball-WM: Das Zwischenzeugnis der DHB-Spieler © getty 1/17 Die Vorrunde der WM ist beendet, das DHB-Team fährt mit drei Zählern im Gepäck zur Hauptrunde nach Köln. Wer war bisher schon stark? Von wem wünscht man sich noch mehr? Das Zwischenzeugnis ... © getty 2/17 Tor - Andreas Wolff: Ist bislang ein zuverlässiger Rückhalt mit einer Gesamtquote von 39 Prozent abgewehrter Würfe, aber sicher noch nicht am Limit. Die ganz große Wolff-Show kommt dann hoffentlich in der Hauptrunde. Note 2,5. © getty 3/17 Tor - Silvio Heinevetter: Machte seine Sache im letzten Spiel gegen Serbien ganz stark, kam zuvor allerdings kaum zum Zug. Überzeugte nach seiner Hereinnahme gegen Frankreich nicht und hat mit einer Quote von 33 Prozent noch Luft nach oben. Note 3. © getty 4/17 Linksaußen - Uwe Gensheimer: Schwächelte gegen Serbien erstmals beim Siebenmeter, ansonsten war es allerdings eine bärenstarke Vorrunde des Kapitäns. Ist mit 31 Buden bester deutscher Torschütze. Note 1,5. © getty 5/17 Linksaußen - Matthias Musche: Weil Gensheimer so stark spielt, erhält der Magdeburger lediglich überschaubar Einsatzzeit. Durfte gegen Serbien länger ran und überzeugte mit fünf Toren. Note 3. © getty 6/17 Rückraum links - Finn Lemke: Ist im Mittelblock hinter Pekeler und Wiencek aktuell nur die Nummer 3. Nach seinem eher unglücklichen Auftritt gegen Frankreich machte er seine Sache gegen die Serben besser. Note 3,5. © getty 7/17 Rückraum links - Steffen Fäth. Der beste DHB-Akteur des Eröffnungsspiels baute danach ab. Lässt noch zu viele Möglichkeiten liegen, wie seine Wurfausbeute von 50 Prozent (12 von 24) beweist. Kann trotzdem noch verdammt wichtig werden. Note 3,5. © getty 8/17 Rückraum links - Fabian Böhm: Agiert äußerst mutig, sobald er auf die Platte kommt und steht momentan bei zehn erzielten Treffern bei 17 Versuchen (59 Prozent). Ganz bitter war sein Fehlpass gegen Frankreich, der letztlich zum Ausgleich führte. Note 3. © getty 9/17 Rückraum Mitte - Martin Strobel: Sorgte als Spielmacher meist für Ruhe und Struktur und erfüllte damit das, was Prokop von ihm will. War im Angriff - abgesehen vom tollen Auftritt gegen die Franzosen - mit acht Toren überschaubar gefährlich. Note 2,5. © getty 10/17 Rückraum Mitte - Fabian Wiede: Mit 13 Assists bester deutscher Vorlagengeber, dazu neun Tore bei 14 Versuchen. Ist bislang der kreativste DHB-Spieler im Angriff. Note 2. © getty 11/17 Rückraum Mitte - Paul Drux: Ein Mann für alle Fälle! Kann in der Deckung und im Rückraum flexibel eingesetzt werden. Kommt, nachdem er lange verletzt war, langsam in Fahrt. Seine Ausbeute: 10 Tore. Sein Patzer gegen Russland kostete aber den Sieg. Note 3. © getty 12/17 Rückraum rechts - Steffen Weinhold: Der große Kämpfer in Angriff und Abwehr steht aktuell bei acht Treffern. Verletzte sich gegen Frankreich und fehlte gegen Serbien. Sein Fehlen wäre im weiteren Turnierverlauf äußerst bitte. Note 3. © getty 13/17 Rückraum rechts - Franz Semper: Fehlte gegen Brasilien krankheitsbedingt, sitzt ansonsten meist nur auf der Bank. Erhielt erstmals gegen Serbien etwas mehr Spielanteile und wurde sogar auf Rechtsaußen getestet. Note 3. © getty 14/17 Rechtsaußen - Patrick Groetzki: Erwischte einen schwachen Start mit vielen Fahrkarten, zeigte dann beim Remis gegen Frankreich eine starke Vorstellung. Seine Quote von 57 Prozent (8 von 14) lässt für einen Außen noch zu wünschen übrig. Note 3,5. © getty 15/17 Kreis - Patrick Wiencek: Macht im Mittelblock mit Pekeler einen ganz starken Job. Kaum jemand arbeitet härter als der Kieler. Seine Offensiv-Ausbeute von fünf Toren ist deshalb so niedrig, weil er meist nur in der Abwehr eingesetzt wird. Note 2. © getty 16/17 Kreis - Hendrik Pekeler: Sorgt gemeinsam mit Wiencek dafür, dass der deutsche Mittelblock eine Festung ist. Überzeugt bislang häufig auch im Angriff, wie seine 12 Treffer (71 Prozent) zeigen. Note 1,5. © getty 17/17 Kreis - Jannik Kohlbacher: Bekommt noch gar nicht so unglaublich viele Spielanteile, zeigt aber trotzdem, wie schwer er zu stoppen ist. 14 seiner 18 Würfe fanden ihr Ziel. Note 2.

Das DHB-Team hat noch Luft nach oben

Auch deshalb ist dem DHB-Team mittlerweile zuzutrauen, in Köln noch einen draufzusetzen. Es ist in der Vorrunde überhaupt nicht der Eindruck entstanden, dass die Truppe - abgesehen vom bisher herausragenden Mittelblock - schon am Limit agiert.

Im Rückraum haben Paul Drux und Steffen Fäth definitiv noch Luft nach oben. Im Tor haben weder Andreas Wolff noch Silvio Heinevetter ihr höchstes Leistungsniveau erreicht.

Schafft es das DHB-Team, alle Kräfte zu bündeln und die Zuschauer weiter mitzunehmen, ist das Halbfinale drin. Und wie sagt man so schön? Dann ist ohnehin alles möglich!