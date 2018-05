DHB-Pokal: Rhein-Neckar Löwen schlagen Hannover und holen erstmals den Pokal

Mutua Madrid Open Women Single Live WTA Madrid: Tag 2 Istanbul Open Men Single Live ATP Istanbul: Finale World Championship Live Schweden -

Tschechien World Championship Live Deutschland -

Norwegen Basketball Champions League Live Ludwigsburg -

Murcia Liga ACB Live Gran Canaria -

Malaga Basketball Champions League Monaco -

AEK Athen (Finale) World Championship Slowakei -

Schweiz World Championship Lettland -

Finnland NHL Bruins @ Lightning (Spiel 5) NBA Warriors @ Pelicans (Spiel 4) NHL Golden Knights @ Sharks (Spiel 6) Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Tag 3 World Championship Weißrussland -

Russland World Championship Deutschland -

USA World Championship Schweden -

Frankreich World Championship Kanada -

Dänemark NHL Capitals @ Penguins (Spiel 6) NBA Raptors @ Cavaliers (Spiel 4) Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Tag 4 World Championship Österreich -

Slowakei World Championship Südkorea -

Lettland World Championship Tschechien -

Schweiz World Championship Finnland -

Norwegen NBA Jazz @ Rockets Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Tag 5 World Championship Schweiz -

Weißrussland World Championship Deutschland -

Südkorea World Championship Schweden -

Österreich World Championship Finnland -

Dänemark Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Viertelfinale -

Session 1 World Championship Slowakei -

Frankreich World Championship USA -

Lettland BSL Tofas -

Trabzonspor World Championship Tschechien -

Russland World Championship Norwegen -

Kanada Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Viertelfinale -

Session 2 Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Halbfinale -

Session 1 World Championship Frankreich -

Österreich World Championship Dänemark -

Norwegen Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Halbfinale -

Session 2 World Championship Weißrussland -

Tschechien World Championship USA -

Südkorea European Challenge Cup Cardiff -

Gloucester World Championship Slowakei -

Schweden World Championship Lettland -

Deutschland World Championship Österreich -

Russland World Championship Dänemark -

Südkorea European Rugby Champions Cup Leinster -

Racing 92 Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Finale Glory Kickboxing Glory SuperFight Series: Lille World Championship Kanada -

Finnland World Championship Russland -

Schweiz Glory Kickboxing Glory 53: Lille Liga ACB Bilbao -

Saski Baskonia World Championship Norwegen -

USA World Championship Frankreich -

Tschechien Liga ACB Teneriffa -

Barcelona World Championship Deutschland -

Finnland World Championship Schweiz -

Schweden Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Tag 1 World Championship Südkorea -

Norwegen World Championship Russland -

Slowakei World Championship Kanada -

Lettland World Championship Tschechien -

Österreich Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Tag 2 World Championship Finnland -

USA World Championship Schweiz -

Frankreich World Championship Kanada -

Deutschland World Championship Weißrussland -

Slowakei World Championship Lettland -

Dänemark World Championship Russland -

Schweden Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Tag 3 Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Tag 4 Premier League Darts Premier League: London Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Viertelfinals Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Halbfinale -

Session 1 Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Halbfinale -

Session 2 Liga ACB Valencia -

Barcelona

Die Rhein-Neckar Löwen haben den Fluch im DHB-Pokal besiegt und sich nach einem 30:26 (13:11) über den TSV Hannover-Burgdorf erstmalig erstmals zum Pokalsieger gekrönt. Überragender Mann aufseiten des Deutschen Meisters war Andy Schmid mit acht Treffern. Die Löwen nehmen damit Kurs auf das erste Double der Vereinsgeschichte.

Fünf Mal scheiterten die Rhein-Neckar Löwen zuletzt im Halbfinale, doch nun ist der Traum vom ersten DHB-Pokalsieg wahr geworden. In einem hochklassigen Endspiel setzte sich der Deutsche Meister am Ende auch in der Höhe verdient gegen die Recken vom TSV Hannover-Burgdorf durch.

In der Hamburger Barclaycard Arena kam das Überraschungsteam aus Hannover zunächst besser in die Partie und führte zwischenzeitlich mit 4:3. Dann aber zog der Meister an und startete einen 7:0-Lauf. Nach der Pause stellte der TSV zwar den Anschluss wieder her und kam auf 13:14 ran, doch angeführt von einem überragenden Spielmacher Andy Schmid, der alle seine acht Treffer im zweiten Durchgang erzielte, stellten die Löwen schnell die Weichen für das erste Double in der Vereinsgeschichte.

Rhein-Neckar Löwen auf Double-Kurs

Denn auch in der Liga stehen die Rhein-Neckar Löwen aktuell an der Spitze und haben aktuell vier Punkte Vorsprung auf die zweitplatzierte SG Flensburg-Handewitt. Hannover-Burgdorf hingegen konnte die bärenstarke Frühform nicht konstant halten und rutschte bis auf den sechsten Platz ab.

"Die Freude ist natürlich riesengroß. Gestern ist schon viel abgefallen, weil viele von uns noch nie ein Halbfinale gewonnen hatten. Das ist unglaublich und tut allen im Verein richtig gut. Ein Finale gewinnt man nicht einfach so im Vorbeigehen", sagte Nationalspieler Patrick Groetzki im Anschluss an das Finale in der ARD.