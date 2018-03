SG Flensburg-Handewitt erreicht Viertelfinale in der Champions League

Joshua vs Parker Live Anthony Joshua vs Joseph Parker: Public Workout Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 4 NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz Miami Open Women Single WTA Miami: Halbfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Belfast NBA Thunder @ Spurs Miami Open Women Single WTA Miami: Halbfinale -

Session 2 NHL Oilers @ Canucks Joshua vs Parker Anthony Joshua vs Joseph Parker: Weigh-In European Rugby Champions Cup Scarlets -

La Rochelle European Challenge Cup Newcastle -

Brive European Challenge Cup Pau -

Stade Francais NBA Pelicans @ Cavaliers BSL Besiktas -

Banvit European Rugby Champions Cup Munster -

Toulon European Challenge Cup Edinburgh -

Cardiff NHL Panthers @ Bruins Miami Open Women Single WTA Miami: Finale Joshua vs Parker Joshua vs Parker: Undercard Fights NBA Hornets @ Wizards Joshua vs Parker Joshua vs Parker: Main Fight NCAA Division I Loyola Chicago -

Michigan NCAA Division I Kansas -

Villanova Glory Kickboxing Glory Super Fight Series Glory Kickboxing Glory 52 Liga ACB Barcelona -

Estudiantes European Rugby Champions Cup Clermont -

Racing 92 European Rugby Champions Cup Leinster -

Saracens NHL Bruins @ Flyers Liga ACB Malaga -

Real Madrid NBA 76ers @ Hornets NBA Rockets @ Spurs NHL Predators @ Lightning Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 1 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 2 Basketball Champions League Monaco -

Banvit NBA Warriors @ Thunder Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 3 Basketball Champions League Bayreuth -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Karsiyaka Basketball Champions League Straßburg -

AEK Athen NBA Celtics @ Raptors Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Liverpool Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Tag 4 NHL Predators @ Capitals NBA Wizards @ Cavaliers World Rugby Sevens Series Hong Kong: Tag 1 Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 1 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 1 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Viertelfinale Pro14 Edinburgh -

Ulster Premiership Sale -

Wasps Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Viertelfinale Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 1 NBA Cavaliers @ 76ers World Rugby Sevens Series Hong Kong: Tag 2 Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 2 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 2 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Halbfinale NHL Rangers @ Flyers Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Halbfinale NBA Nuggets @ Clippers Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 2 NHL Devils @ Capitals World Rugby Sevens Series Hong Kong: Tag 3 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 3 Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 3 Liga ACB Real Madrid -

Obradoiro BSL Anadolu Efes -

Besiktas Premiership Exeter -

Gloucester NBA Mavericks @ 76ers Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Finale Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 3 Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Finale NBA Jazz @ Lakers NBA Trail Blazers @ Nuggets NBA Celtics @ Wizards

Die SG Flensburg-Handewitt hat das Viertelfinale der Handball-Champions-League erreicht. Das Team von Trainer Maik Machulla entschied das Achtelfinal-Rückspiel gegen den schwedischen Meister IFK Kristianstad mit 27:24 (13:9) für sich und nutzte damit seine gute Ausgangsposition nach dem 26:22 im Hinspiel.

Die Norddeutschen dominierten die Partie vor 5221 Zuschauern von Beginn an, gingen beim Stand von 4:3 erstmals in Führung und gaben diese im gesamten Spielverlauf nicht mehr her. Erfolgreichster Werfer für Flensburg war der Däne Lasse Svan mit fünf Toren.

"Wir wollten die nächste Runde erreichen, das war unser erklärtes Ziel", sagte SG-Kapitän Tobias Karlsson bei Sky und fügte mit Blick auf die möglichen Viertelfinalgegner hinzu: "Ob Montpellier oder Barcelona - das ist mir eigentlich egal. Es sind beides schöne Städte."

Am Ostersonntag kämpfen Rekordmeister THW Kiel und Meister Rhein-Neckar Löwen um den Viertelfinaleinzug, wobei die Löwen nur noch theoretische Chancen haben. Das Hinspiel beim polnischen Spitzenklub KS Vive Kielce verloren die Mannheimer, die wegen einer Termindopplung mit der Regionalliga-Mannschaft angetreten waren, deutlich mit 17:41 (8:21). Kiel hingegen hat nach dem 29:22 (14:14) gegen Pick Szeged aus Ungarn sehr gute Chancen auf das Erreichen des Viertelfinales.

Der Viertelfinalgegner des Bundesliga-Dritten Flensburg wird am Samstag zwischen Montpellier HB und dem FC Barcelona ermittelt. Die Königsklassen-Partien der besten acht Mannschaften werden vom 18. bis 22. sowie 25. bis 29. April ausgespielt.