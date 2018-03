Rhein-Neckar Löwen reaktivieren Ekdahl du Rietz nach neun Monaten Karriereende

UK Open Live UK Open: Tag 1 -

Session 1 Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Viertelfinale UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 2 Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Halbfinale World Rugby Sevens Series Las Vegas: Tag 1 NBA Raptors @ Wizards UK Open UK Open: Tag 2 -

Session 1 Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Halbfinale NHL Blues @ Stars UK Open UK Open: Tag 2 -

Session 2 NCAA Division I Baylor @ Kansas State World Rugby Sevens Series Las Vegas: Tag 2 NHL Blackhawks @ Kings NCAA Division I Kansas @ Oklahoma State Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Finale World Championship Boxing Deontay Wilder vs Luis Ortiz NCAA Division I North Carolina @ Duke NBA Celtics @ Rockets World Championship Boxing Sergey Kovalev vs Igor Mikhalkin BSL Fenerbahce -

Galatasaray Liga ACB Gran Canaria -

Valencia UK Open UK Open: Viertelfinale Premiership Wasps -

London Irish Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Finale Liga ACB Estudiantes -

Malaga World Rugby Sevens Series Las Vegas: Tag 3 UK Open UK Open: Halbfinale + Finale NHL Predators @ Avalanche NBA Suns @ Hawks NHL Golden Knights @ Devils NBA Pistons @ Cavaliers Tie Break Tens Tie Break Tens -

New York (Damen) Basketball Champions League PAOK -

Pinar Karsiyaka Basketball Champions League Zielona Góra -

Monaco NBA Rockets @ Thunder Basketball Champions League Neptunas -

Straßburg Basketball Champions League AEK -

Nymburk BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 1 Basketball Champions League Bayreuth -

Besiktas Basketball Champions League Oldenburg -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Teneriffa Basketball Champions League Nanterre -

Banvit NBA Rockets @ Bucks Premier League Darts Premier League: Leeds BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 2 NHL Jets @ Devils NBA Spurs @ Warriors BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 3 NBA Rockets @ Raptors Six Nations Irland -

Schottland Six Nations Frankreich -

England NHL Canadiens @ Lightining BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 4 NBA Suns @ Hornets World Championship Boxing Oscar Valdez vs Scott Quigg Liga ACB Valencia -

Bilbao BSL Darüssafaka -

Besiktas Six Nations Wales -

Italien Liga ACB Barcelona -

Real Madrid BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 5 NBA Warriors @ Timberwolves NHL Islanders @ Flames BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6 NBA Spurs @ Rockets Basketball Champions League Besiktas -

Bayreuth BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 7 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Oldenburg Basketball Champions League Monaco -

Zielona Góra NBA Timberwolves @ Wizards Basketball Champions League Basketball Nymburk -

AEK Basketball Champions League SIG -

Neptūnas BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 1 NBA Wizards @ Celtics BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 2 BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Nottingham BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 2

Der deutsche Handball-Meister Rhein-Neckar Löwen hat für den Saisonendspurt Kim Ekdahl du Rietz reaktiviert. Der schwedische Rückraumspieler wurde am Freitag offiziell vorgestellt und wird ab sofort wieder für die Badener auflaufen.

"Ich freue mich riesig. Das ist wie ein Traum für mich, total surreal", sagte Ekdahl du Rietz am Freitag auf einer Pressekonferenz in Mannheim. Er nannte seine Rückkehr fast neun Monate nach seinem vermeintlichen Karriereende ein "schönes Abenteuer. Es fühlt sich verdammt richtig an." Der 28-Jährige, dessen Vertrag bis Saisonende gilt, kündigte an, sein Gehalt zu spenden.

Sein Debüt gibt Ekdahl du Rietz, der erst im vergangenen Sommer im Alter von nur 27 Jahren seine Karriere beendet hatte und zuletzt um die Welt gereist war, im Pokal-Viertelfinale am kommenden Dienstag gegen SC DHfK Leipzig. Für die Champions League ist er ab der K.o.-Phase spielberechtigt.

Ekdahl du Rietz: "Ich liebe diese Mannschaft"

"Wir freuen uns sehr, ihn wieder hier in Mannheim zu haben. Die ganze Mannschaft steht voll dahinter und hat sich gewünscht, dass er zurückkommt", sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. Nachdem sich Löwen-Abwehrchef Gedeon Guardiola in der vergangenen Woche schwer verletzt hatte (Sehnenabriss im großen Brustmuskel), war der Klub zuletzt auf der Suche nach einer kurzfristigen Verstärkung.

"Ich liebe diese Mannschaft und das ganze Drumherum, die Halle, die Fans. Es war selbstverständlich, dass ich helfe", sagte Ekdahl du Rietz. Er sei "sehr aufgeregt". Der Schwede hatte im Juni vergangenen Jahres mit dem Handball aufgehört, weil ihm die Lust auf den Profisport vergangen war.