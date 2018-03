HBL: Flensburg gewinnt Topspiel - Holger Glandorf ist neuer Rekord-Feldtorschütze

Premier League Darts Live Premier League: Nottingham BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 4 NBA Pelicans @ Spurs Pro14 Edinburgh -

Munster NBA Clippers @ Thunder BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Halbfinale NHL Wild @ Golden Knights Six Nations Italien -

Schottland Six Nations England -

Irland Six Nations Wales -

Frankreich NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks BSL Fenerbahce -

Darüssafaka Liga ACB Saski-Baskonia -

Gran Canaria Liga ACB Burgos -

Barcelona BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Finale NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 2 NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 3 Premier League Darts Premier League: Glasgow NBA Lakers @ Pelicans Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 4 Premiership Bath -

Exeter NBA Jazz @ Spurs Premiership Saracens -

Harlequins Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 5 Pro14 Munster -

Scarlets World Championship Boxing Dillian Whyte vs Lucas Browne NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers Liga ACB Gran Canaria -

Andorra Premiership Leicester -

Wasps Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 6 Liga ACB Real Madrid -

Valencia NBA Spurs @ Bucks BSL Anadolu Efes -

Tofas Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 7 NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 8 -

Session 1 Basketball Champions League Karsiyaka -

Murcia Basketball Champions League Ludwigsburg -

Bayreuth Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 8 -

Session 2 NBA Trail Blazers @ Pelicans Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 1 NHL Panthers @ Maple Leafs Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 2

Ex-Weltmeister Holger Glandorf ist in der Kategorie Feldtore neuer Rekordschütze der Handball-Bundesliga. Der Rückraumspieler der SG Flensburg-Handewitt erzielte am Donnerstag beim 29:21 (14:10) im Topspiel gegen die Füchse Berlin seine Tore 2262 bis 2264 und ließ damit den legendären Südkoreaner Yoon Kyung Shin (2262) hinter sich.

Die Flensburger sind erster Verfolger des Tabellenführers Rhein-Neckar Löwen, der seine Pflichtaufgabe gegen den Altmeister Gummersbach mit einem 36:26 (22:11) löste. Es war der zehnte Sieg in Serie für den Titelverteidiger, der 40:6 Punkte aufweist (Flensburg: 40:10 / Berlin: 38:10). Rekordmeister THW Kiel liegt trotz eines 29:24 (15:12) gegen den HC Erlangen als Sechster weit zurück (33:17).

Die Augen richteten sich am Donnerstag aber ganz auf Holger Glandorf. "Er ist ein Gewinnertyp, der seit vielen Jahren mit individueller Extraklasse und großer Leidenschaft Spiele entscheidet", sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann dem SID: "Der Handballsport braucht und liebt Holger Glandorf. Mit dieser beeindruckenden Leistung hat er sich einmal mehr in die Chroniken des Handballs geschrieben. Ich wünsche diesem außergewöhnlichen Sportsmann Gesundheit und Erfolg und bin sicher, dass er uns weitere unvergessliche Augenblicke schenken wird."

Die besten Feldtorschützen der Handball-Bundesliga: Glandorf thront ganz oben! © getty 1/11 Flensburgs Holger Glandorf hat sich am Donnerstag mit seinen Toren gegen Berlin zum erfolgreichsten Feldtorschützen (ohne Siebenmeter) der Handball-Bundesliga gemacht. Zeit, einen Blick auf die treffsichersten Spieler der HBL-Geschichte zu werfen. © getty 2/11 Platz 10: Daniel Stephan mit 1428 Feldtoren für den TBV Lemgo (1994-2008) © getty 3/11 Platz 9: Sven Lakenmacher mit 1450 Feldtoren für TV Großwallstadt und TuS Nettelstedt (1990-2003) © getty 4/11 Platz 8: Arne Niemeyer mit 1458 Feldtoren für GWD Minden, HSV Hamburg, TuS N-Lübbecke und TBV Lemgo (1998-2016) © getty 5/11 Platz 7: Lars Christiansen mit 1651 Feldtoren für die SG Flensburg-Handewitt (1996-2010) © getty 6/11 Platz 6: Florian Kehrmann mit 1654 Feldtoren für den TBV Lemgo (1999-2004) © getty 7/11 Platz 5: Jochen Fraatz mit 1816 Feldtoren für TUSEM Essen, HSG Nordhorn und TBV Lemgo (1982-2001) © getty 8/11 Platz 4: Volker Zerbe mit 1974 Feldtoren für den TBV Lemgo (1986-2006) © getty 9/11 Platz 3: Christian Schwarzer mit 2189 Feldtoren für VfL Fredenbeck, TV Niederwürzbach, TBV Lemgo und Rhein-Neckar Löwen (1987-1999 und 2001-2009) © getty 10/11 Platz 2: Kyung-Shin Yoon mit 2262 Feldtoren für VfL Gummersbach und HSV Hamburg (1996-2008) © getty 11/11 Platz 1: Holger Glandorf mit 2264 Feldtoren für HSG Nordhorn, TBV Lemgo und SG Flensburg (seit 2001 aktiv)

Galndorfs 17. Bundesliga-Saison

Glandorf (34), der seine 17. Bundesliga-Saison spielt, hatte nach dem Ende der vergangenen Saison bei 2138 Toren gestanden. An Christian Schwarzer (2189) zog er in der laufenden Spielzeit bereits vorbei, in seiner 476. Liga-Partie kassierte er jetzt auch Yoon.

In der "ewigen" Torjägerliste inklusive Siebenmeter ist Yoon aber weiter die Nummer eins. Der frühere Gummersbacher und Hamburger hat in seiner Karriere 2905-mal getroffen. Es folgen Lars Christiansen (2875) und Jochen Fraatz (2683), Glandorf ist Vierter (2287).