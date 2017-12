Nach Derby-Pleite: Flensburg rehabilitiert

BSL Live Besiktas -

Anadolu Efes ACB Live Real Madrid -

Gran Canaria NBA Magic @ Knicks NHL Kings @ Blackhawks NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans Champions Hockey League Trinec -

Brynas IF Basketball Champions League Hapoel Holon -

EWE Baskets Champions Hockey League Bern -

Växjö Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg NBA Wizards @ Trail Blazers Basketball Champions League Bayreuth -

AEK Athen Basketball Champions League Avellino -

Bonn NBA Warriors @ Hornets European Challenge Cup Toulouse -

Lyon NHL Islanders @ Penguins NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz European Rugby Champions Cup Glasgow -

Montpellier NBA Warriors @ Pistons European Challenge Cup Newcastle -

Bordeaux European Rugby Champions Cup Munster -

Leicester NBA Wizards @ Clippers Glory Kickboxing Glory Redemption NHL Oilers @ Canadiens World Championship Boxing Vasyl Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux ACB Real Madrid -

Murcia ACB Estudiantes -

Valencia NBA Celtics @ Pistons NHL Oilers @ Maple Leafs BSL Anadolu Efes -

Sakarya NHL Capitals @ Islanders NBA Celtics @ Bulls Champions Hockey League Kometa Brno -

JYP Champions Hockey League ZSC Lions -

Bílí Tygři Liberec Basketball Champions League Oostende -

Bonn NBA 76ers @ Timberwolves Basketball Champions League Enisey -

Oldenburg Basketball Champions League PAOK -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Rosa Radom NBA Thunder @ Pacers William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 1 European Challenge Cup Pau -

Agen NBA Lakers @ Cavaliers NHL Penguins @ Golden Knights William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 2 European Rugby Champions Cup Ulster -

Harlequins NBA Spurs @ Rockets William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 2

Die SG Flensburg-Handewitt ist an die Tabellenspitze der Bundesliga zurückgekehrt. Vier Tage nach der Derby-Niederlage gegen den THW Kiel in der Champions League setzte sich der Vizemeister bei GWD Minden mit 34:30 (18:13) durch und löste die punktgleichen Füchse Berlin (25:5) dank der besseren Tordifferenz auf Platz eins ab.

Hinter dem Spitzenduo folgt TSV Hannover-Burgdorf (23:7) auf Platz drei. Die Niedersachsen gewannen am Sonntagmittag gegen den VfL Gummersbach 28:22 (12:12). Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen (22:6) ist nach einem souveränen 33:22 (16:12) gegen den HC Erlangen Vierter.

Die HSG Wetzlar setzte sich gegen den TVB Stuttgart, der auf seine Ex-Weltmeister Johannes Bitter und Michael Kraus verzichten musste, mit 29:23 (16:9) durch.

In Minden stachen Hampus Wanne und Rasmus Lauge Schmidt (beide neun Tore) als beste Flensburger Torschützen heraus. Für die Gastgeber, die nach 15 Spielen Platz zehn belegen, traf Aleksandar Svitlica (8) am häufigsten. Im zweiten Durchgang verspielte Flensburg zunächst die deutliche Führung, zog nach dem 24:24 das Tempo jedoch wieder an. Überragender Spieler beim deutlichen Erfolg der Löwen war Gudjon Valur Sigurdsson mit elf Treffern.

Bereits am Samstag hatte Rekordmeister Kiel beim Comeback des ehemaligen Welthandballers Domagoj Duvnjak nach einer schweren Knieverletzung einen 33:24 (17:13)-Pflichtsieg über Aufsteiger TV Hüttenberg gefeiert. Mit 19:11 Punkten haben die Zebras die Europapokalplätze wieder im Blick. Duvnjak kam in 20 Minuten Spielzeit auf drei Tore. "Das Knie hat es gut überstanden, ich freue mich auf weitere Fortschritte", sagte der Kroate bei Sky.