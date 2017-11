Jicha: "Die Schmerzen waren unerträglich"

NHL Islanders @ Capitals NBA Warriors @ Spurs World Series of Darts World Series of Darts Finals -

Tag 1 NBA Cavaliers @ Wizards Rugby Union Internationals Barbarians -

Neuseeland World Series of Darts World Series of Darts Finals: Tag 2 NBA Grizzlies @ Clippers ACB Murcia -

Obradoiro World Series of Darts World Series of Darts Finals: Tag 3 -

Session 1 ACB Malaga -

Saski-Baskonia World Series of Darts World Series of Darts Finals: Tag 3 -

Session 2 NBA Heat @ Clippers NHL Red Wings @ Oilers NHL Canadiens @ Blackhawks BSL Trabzonspor -

Anadolu Efes NHL Blue Jackets @ Rangers NBA Heat @ Warriors Champions Hockey League Brynas -

Mannheim Champions Hockey League München -

Bern Basketball Champions League Bonn -

Nanterre Basketball Champions League Bayreuth -

Estudiantes NBA Bucks @ Cavaliers Basketball Champions League Monaco -

Oldenburg Basketball Champions League Ludwigsburg -

Elan Chalon NBA Timberwolves @ Warriors NBA Cavaliers @ Rockets Deutschland Cup USA -

Slowakei Deutschland Cup Deutschland -

Russland NHL Senators @ Avalanche NBA Bucks @ Spurs Fed Cup Women National_team FedCup Finale: Weißrussland -

USA -

Tag 1 SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts -

Tag 1 Session 1 Rugby Union Internationals Deutschland -

Brasilien Rugby Union Internationals Schottland -

Samoa Deutschland Cup Deutschland -

Slowakei Rugby Union Internationals England -

Argentinien Rugby Union Internationals Wales -

Australien Rugby Union Internationals Irland -

Südafrika NHL Oilers @ Rangers Deutschland Cup Russland -

USA SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts -

Tag 1 Session 2 NBA Grizzlies @ Rockets World Championship Boxing Daniel Jacobs vs Luis Arias Deutschland Cup Slowakei -

Russland SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts -

Tag 2 Session 1 Deutschland Cup USA -

Deutschland ACB Real Madrid -

Barcelona SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts -

Tag 2 Session 2 NBA Raptors @ Celtics NHL Oilers @ Capitals SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam OF Darts -

Tag 3 NHL Stars @ Hurricanes NBA Grizzlies @ Bucks SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam OF Darts -

Tag 4 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Gaziantep Basketball Champions League Venedig -

Bayreuth NBA Spurs @ Mavericks Basketball Champions League Baskets Bonn -

Beşiktaş SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts -

Tag 5 Basketball Champions League Baskets Oldenburg -

Juventus

"Mein Körper hat es nicht mehr zugelassen, dass ich auf meinem gewohnten Niveau spiele", sagte Jicha dem Schweizer Blick über die Gründe für sein Karriereende in diesem Sommer: "Ich musste aufrichtig zu mir selbst sein."

"Die Schmerzen waren unerträglich", erklärte der Tscheche weiter. Teilweise sei es so schlimm gewesen, dass er an spielfreien Tagen nicht einmal in der Lage gewesen sei, mit seiner Familie einen Spaziergang zu machen.

Nun steht für den 35-Jährigen die Familie endlich im Mittelpunkt. Jicha hat seiner Frau versprochen, dass er wieder mehr zu Hause als in Hotels übernachten werde.

Jicha wird es als Trainer versuchen

Wie lange das so bleibt, ist allerdings unklar. Schließlich möchte der linke Rückraumspieler dem Handball weiterhin verbunden bleiben. "Irgendwann werde ich es wohl als Trainer probieren", so Jicha.

Jicha kam 2005 aus St. Gallen in die Bundesliga zum TBV Lemgo. Zwei Jahre später wechselte der Mann aus Pilsen zum THW Kiel und wurde in acht Jahren an der Förde eine der prägendsten Figuren des Klubs überhaupt. Zuletzt stand Jicha für zwei Jahre beim FC Barcelona unter Vertrag.