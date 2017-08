Göppingen: Erfolgreicher Start in die Saison

New Haven Open Women Single Live WTA Connecticut: Viertelfinale Winston-Salem Open Men Single Live ATP Winston-Salem: Viertelfinale Mayweather vs McGregor Live Mayweather vs McGregor: Undercard PK Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Tag 1 Champions Hockey League Grizzlys Wolfsburg -

EHF-Pokalsieger Frisch Auf Göppingen ist ein erfolgreicher Start in die neue Saison der Handball-Bundesliga gelungen. Das Team von Trainer Magnus Andersson setzte sich am Donnerstag am ersten Spieltag gegen den Aufsteiger Die Eulen Ludwigshafen mit 32:25 (15:10) durch. In der zweiten Partie des Abends schlug der Vorjahres-14. TVB Stuttgart überraschend die MT Melsungen mit 29:27 (14:14).

Marcel Schiller war bei den Göppingern mit vier Toren bester Werfer, Denni Djozic trug aufseiten der Ludwigshafener fünf Tore bei. Mit jeweils acht Treffern waren Michael Müller bei Melsungen und Bobby Schagen bei Stuttgart die herausragenden Akteure.

Die nächsten Partien der Liga finden am Sonntag statt. Dann empfängt unter anderem Vizemeister SG Flensburg-Handewitt die TuS N-Lübbecke.