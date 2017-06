Frauen-WM wird ausgelost

Erlebe

deinen Sport

live AEGON International Women Single Mo Live WTA Eastbourne: Tag 2 AEGON International Women Single Di 12:00 WTA Eastbourne: Tag 3 Boodles Challenge Di 13:30 ATP The Boodles: Tag 1 AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 ATP The Boodles: Tag 2 National Rugby League Do 11:50 Eels -

Bulldogs AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 13:30 ATP The Boodles: Viertelfinals National Rugby League Fr 11:50 Broncos -

Storm AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 ATP The Boodles: Halbfinals AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale FIBA U19 World Cup Sa 15:15 Argentinien -

Frankreich FIBA U19 World Cup Sa 17:30 Iran -

USA FIBA U19 World Cup Sa 17:45 Deutschland -

Litauen National Rugby League So 08:00 Rabbitohs -

Panthers FIBA U19 World Cup So 15:30 Frankreich -

Neuseeland FIBA U19 World Cup So 16:00 Spanien -

Kanada FIBA U19 World Cup So 17:45 Puerto Rico -

Deutschland FIBA U19 World Cup Di 13:45 Spanien -

Mali FIBA U19 World Cup Di 16:00 Italien -

USA Shanghai Darts Masters Do 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 1 National Rugby League Fr 11:50 Roosters -

Rabbitohs Shanghai Darts Masters Fr 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 2 National Rugby League Sa 09:30 Panthers -

Sea Eagles National Rugby League Sa 11:30 Storm -

Eels

Das Teilnehmerfeld für die Frauen-WM in Deutschland (1. bis 17. Dezember 2017) ist komplett. Am Wochenende sicherten sich der frühere Weltmeister Brasilien sowie Argentinien und Paraguay bei der Südamerika-Meisterschaft in Buenos Aires die letzten drei Tickets. Zuvor hatte Polen die Wildcard des Weltverbandes IHF erhalten.

Die vier Vorrundengruppen werden am Dienstag im Finalspielort Hamburg von der deutschen Rekord-Nationalspielerin Grit Jurack ausgelost. Deutschland trägt seine Vorrundenspiele in der Gruppe D in der Arena Leipzig aus.

Die Gruppenköpfe bilden Olympiafinalist Frankreich (Gruppe A in Trier), Titelverteidiger Norwegen (Gruppe B in Bietigheim), Olympiasieger Dänemark (Gruppe C in Oldenburg) und der WM-Zweite Niederlande, der neben der deutschen Mannschaft in Leipzig spielen wird. Die DHB-Auswahl befindet sich in Topf 2 und kann somit in der Vorrunde nicht auf Rumänien, Russland und Serbien treffen.

Die besten vier Teams jeder Gruppe erreichen das Achtelfinale, das ebenso wie das Viertelfinale in Leipzig und Magdeburg ausgespielt wird. Das Finalwochenende steigt in Hamburg.