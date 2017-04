Deutsches Final Four im EHF-Cup möglich

Dienstag, 04.04.2017

Die Viertelfinal-Hinspiele stehen am 22./23. April auf dem Programm, eine Woche später fällt in den Rückspielen die Entscheidung. Als Gastgeber des Final Four ist Titelverteidiger Frisch auf Göppingen für das Halbfinale gesetzt. Sollten alle drei Bundesligisten weiterkommen, wäre die Endrunde am 20./21. Mai erstmals eine rein deutsche Angelegenheit.

