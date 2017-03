Tag des Handballs: Schon 9000 Karten verkauft

Mittwoch, 08.03.2017

Am Vortag treten die DHB-Teams bereits in Göteborg gegen die Skandinavier an.

"Wir sind auf einem guten Weg", sagte Verbandspräsident Andreas Michelmann zum Ticketverkauf. Zu den 8400 abgesetzten Karten kommen 600 Ehrengäste.

"Es werden schon jetzt vier Mal so viele Zuschauer wie beim Supercup", sagte Michelmann. Bei der 19. und letzten Ausgabe des seit 1979 ausgetragenen Supercups im Herbst 2015 waren erschreckend wenig Zuschauer in die Hamburger Multifunktionsarena gekommen.

Prokop nicht dabei

Verzichten müssen die Zuschauer beim Tag des Handballs wohl auf den neuen Männer-Bundestrainer Christian Prokop, dessen Vertrag erst ab dem 1. Juli gilt.

"Die beiden Co-Trainer Axel Kromer und Alexander Haase werden das Team betreuen, alles andere wäre eine positive Überraschung", sagte Michelmann. Die Entscheidung in dieser Frage liege bei Prokops jetzigem Arbeitgeber SC DHfK Leipzig.

Sicher nicht zur Verfügung stehen der deutschen Mannschaft Kapitän Uwe Gensheimer (Paris St. Germain) und Rechtsaußen Tobias Reichmann (KS Kielce), die an dem Wochenende für ihre Klubs im Einsatz sind.

Der DHB will aus dem Tag des Handballs ein großes Familienfest machen. Neben dem Länderkampf der deutschen Nationalmannschaften gegen Schweden soll mittels Mitmachaktionen Werbung für die Sportart betrieben werden. Bereits um 11.30 Uhr bestreitet die Jugend-Nationalmannschaft ein Länderspiel gegen Israel.

