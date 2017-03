Heinevetter und Wolff führen DHB-Aufgebot an

Dienstag, 07.03.2017

Die Torwart-Routiniers Silvio Heinevetter und Andreas Wolff führen das Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für den Tag des Handballs am 19. März in Hamburg an. Im Rahmen dieser Veranstaltung bestreitet der Europameister ein Länderspiel gegen Schweden.

Nicht zur Verfügung stehen Kapitän Uwe Gensheimer (Paris St. Germain) und Rechtsaußen Tobias Reichmann (KS Kielce), die an diesem Wochenende für ihre Klubs im Einsatz sind. - Der Kader des Deutschen Handballbundes (DHB)

Tor: Silvio Heinevetter (Füchse Berlin), Andreas Wolff (THW Kiel)

Feld: Rune Dahmke, Patrick Wiencek (beide THW Kiel), Simon Ernst, Julius Kühn (beide VfL Gummersbach), Patrick Groetzki, Hendrik Pekeler (beide Rhein-Neckar Löwen), Jannik Kohlbacher, Philipp Weber (beide HSG Wetzlar), Finn Lemke, Matthias Musche (beide SC Magdeburg), Ole Rahmel, Nicolai Theilinger (beide HC Erlangen), Paul Drux (Füchse Berlin), Kai Häfner (Hannover-Burgdorf).

