Kiel: Meistertitel futsch, Gislason unter Druck

Donnerstag, 02.03.2017

"Acht Minuspunkte sind wohl zu viel, um noch deutscher Meister werden zu können", sagte Gislason nach der 26:27-Niederlage beim SC Magdeburg mit fahlem Gesicht. Ausgerechnet in seinem alten Wohnzimmer musste Gislason, der von 1999 bis 2006 beim SCM auf dem Trainerstuhl saß, den erneuten Titel-K.o. mit den Zebras eingestehen. Denn mit nunmehr acht Minuspunkten, fünf mehr als Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt und vier mehr als Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen, dürfte die Schale futsch sein. Und das Anfang März!

Erlebe die Handball-Bundesliga Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Mehr noch: Sogar die Qualifikation für die Königsklasse ist nach der vierten Saison-Niederlage plötzlich in Gefahr. Die Füchse Berlin sind als Vierter bis auf zwei Minuspunkte an die Zebras herangerückt. Champions League ohne Dauergast Kiel? Das hatte es zuletzt in der Saison 2003/04 gegeben.

"Wir werden auch nach dieser unglücklichen Niederlage nicht aufgeben und versuchen, bis zum Ende der Saison jedes Spiel zu gewinnen", sagte THW-Kapitän Domagoj Duvnjak. Richtig überzeugt klang der Kroate dabei nicht.

Doch vor allem Klub-Ikone Gislason, der seit 2008 mit den Zebras zweimal die Champions League und insgesamt 14 nationale Titel holte, erlebt beim THW zurzeit seine bislang schwierigste Zeit. Die jüngsten Rückschläge nagen an ihm. Erst am Wochenende kassierte der langjährige Branchenprimus seine fünfte (!) Niederlage in der aktuellen Champions-League-Saison (bei zwölf Spielen), nun folgte die nächste Pleite in der Liga.

Schlechte Chancenverwertung

"Es war ein gutes Spiel von uns, und wir hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt", klagte Gislason und haderte einmal mehr mit der schlechten Chancenauswertung seines Teams: "Wir waren in einigen wenigen Momenten zu überhastet."

Die Stars scheinen mit dem hohen Druck zurzeit nicht klar zu kommen. Selbst die Kieler Nachrichten titelten unter der Woche verwundert: "Was ist los mit dem THW?" Die Lokalzeitung berichtete zudem über wachsende Kritik an Gislason unter den Anhängern. "Beobachter wollen erkennen, dass der Isländer die Mannschaft nicht mehr erreicht, ausgebrannt ist, sein Team vor allem in Auszeiten nicht mehr wachrütteln kann", schrieb die KN.

"Alfred ausgebrannt? Das sehe ich gar nicht so", sagte Kiels Manager Thorsten Storm dem Blatt: "Die Erfolge der letzten Jahre stehen in engem Zusammenhang mit dem Namen Alfred Gislason. Natürlich kann man sich in der Sportwelt von der Vergangenheit nichts kaufen. Aber Alfred hat mit jungen Spielern einen Neuanfang begonnen, und ich sehe, dass er alles in die Weiterentwicklung des Teams investiert."

Alles zum THW Kiel