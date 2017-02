Jacobsen: "CL kein sportlich fairer Wettbewerb"

Dienstag, 07.02.2017

Allein in der Vorrunde muss jede Mannschaft in einer Achtergruppe 14 Begegnungen spielen. Die sechs Besten qualifizieren sich für die nächste Runde. Deshalb würde Jacobsen sogar schwierige Duelle gegen Bundesligisten in Kauf nehmen.

"Für uns wäre es der Idealfall, im Achtelfinale gegen den THW Kiel zu spielen und im Viertelfinale auf die SG Flensburg-Handewitt zu treffen. Denn dann würden wir auf Mannschaften mit einer gleichen Ausgangslage treffen", sagte er. Bevorzugen würde Jacobsen ein System mit acht Vierergruppen. Die Löwen starten am Donnerstag gegen Titelverteidiger Vive Kielce in der Champions League in die zweite Hälfte der Saison.

