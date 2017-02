Christian Prokop wird DHB-Coach

Freitag, 03.02.2017

Dies erfuhr der SID am Freitag aus sicherer Quelle.

Nach wochenlangen Verhandlungen erzielten der DHB und Leipzig am Freitagvormittag eine Einigung, Prokop soll sich bereits am Nachmittag der deutschen Mannschaft vorstellen.

Prokop, der den Vorzug gegenüber Markus Baur (TBV Stuttgart) erhielt, wird seine Arbeit beim DHB offiziell am 1. Juli aufnehmen. Er soll das deutsche Team aber parallel zum Job in Leipzig möglichst schon in den wichtigen Spielen der EM-Qualifikation im Mai gegen den WM-Dritten Slowenien betreuen. Leipzig kassiert nach SID-Informationen eine Ablösesumme von 500.000 Euro.

Prokop, der in der vergangenen Spielzeit als "Trainer der Saison" ausgezeichnet wurde, galt als absoluter Wunschkandidat des Verbandes. Er ist seit 2013 Trainer in Leipzig, schaffte 2015 den Aufstieg in die Bundesliga und sorgt dort mit seinem Team als aktueller Tabellenachter für Furore. Bis zum Saisonende wird der frühere Rückraumspieler, der seinen Vertrag bei den Sachsen erst im Herbst bis 2021 verlängert hatte, weiter das Amt in Leipzig ausüben.

