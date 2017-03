Hartes Los für Kaymer

Dienstag, 21.03.2017

Der zweimalige Major-Sieger trifft in Austin/Texas in der Gruppenphase auf den Weltranglistenersten Dustin Johnson, den amtierenden PGA-Championship-Sieger Jimmy Walker sowie Webb Simpson (alle USA). Sein erstes Match bestreitet der 32-jährige Kaymer am Mittwoch gegen Walker.

Die mit 9,75 Millionen Dollar (umgerechnet rund 9,1 Millionen Euro) dotierte Veranstaltung wird mit 16 Vierergruppen ausgetragen, von denen nur die jeweiligen Sieger in das Achtelfinale (ab Samstag) einziehen.

Dort wird dann der spätere Turniergewinner im K.o.-Modus ermittelt. Titelverteidiger ist der Weltranglistendritte Jason Day aus Australien.

