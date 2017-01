Zweiter Saisonsieg für Justin Thomas

Montag, 09.01.2017

Deutsche Spieler waren im 32-köpfigen Feld nicht vertreten.

Justin Thomas hatte bereits im Oktober in Malaysia triumphiert und verbesserte sich im Ranking mit seinem dritten Karrieresieg auf der US-Tour vom 22. auf den 12. Platz. In der Geldrangliste der US-Tour schob sich der in Louisville/Kentucky geborene Thomas mit 2,722 Millionen Dollar auf Platz zwei hinter Matsuyama (3,088) vor.

