Tennis in Doha - Standortmarketing vom Feinsten

Donnerstag, 05.01.2017

An die allerersten Turnierjahre in Katar hat der weltenbummelnde Fotograf Paul Zimmer noch die besten Erinnerungen. Er gehört sozusagen zu den Pionieren des Wettbewerbs, der 2017 seinen 25. Geburtstag feiert - und einen ebenso mächtigen Aufschwung erlebt hat wie das Emirat Katar selbst. 1993 war Katar noch ein unscheinbarer Staat, mit einer verschlafenen Hauptstadt Doha, in der es gerade einmal ein internationales Hotel gab, das legendäre Sheraton. Dieses Fünf-Sterne-Hotel wurde vom rustikalen Garmisch-Partenkirchner Gerhard Foltin geleitet - einem Mann, der auch gewisse Regularien im streng regierten Kleinstaat zu umgehen wußte. So fanden Spieler und Berichterstatter in ihren Zimmern auch mal ein Bierchen vor, der Sheraton-Chef wußte, was man sich als Gast aus dem Westen denn doch mal wünschte. Auch sonst las der umtriebige Foltin der Spielerkarawane praktisch jeden Wunsch von den Lippen ab, es mangelte an nichts in der traumhaft schön am Meer gelegenen Herberge mit der Pyramiden-Architektur.

ATP-Weltrangliste: Die meisten Wochen auf Platz 1 © getty 1/16 Andy Murray ist durch seinen Einzug ins Finale von Paris ab Montag erstmals die Nummer 1 der Welt. Doch wer war die meisten Wochen am Stück ganz oben? SPOX gibt einen Überblick /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker.html © getty 2/16 Zur Einordnung vorneweg: Boris Becker war 1991 zwei Mal die Nummer eins - einmal für neun Wochen, einmal für drei Wochen /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=2.html © getty 3/16 Platz 14 - Andre Agassi (USA): 52 Wochen vom 13. September 1999 bis zum 10. September 2000 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=3.html © getty 4/16 Platz 12 - Novak Djokovic (SRB): 53 Wochen vom 4. Juli 2011 bis zum 8. Juli 2012 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=4.html © getty 5/16 Platz 12 - John McEnroe (USA): 53 Wochen vom 13. August 1984 bis zum 18. August 1985 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=5.html © getty 6/16 Platz 11 - Rafael Nadal (ESP): 56 Wochen vom 7. Juni 2010 bis zum 3. Juli 2011 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=6.html © getty 7/16 Platz 10 - John McEnroe (USA): 58 Wochen vom 3. August 1981 bis zum 12. September 1982 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=7.html © getty 8/16 Platz 9 - Lleyton Hewitt (AUS): 75 Wochen vom 19. November 2001 bis zum 27. April 2003 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=8.html © getty 9/16 Platz 8 - Ivan Lendl (Tschechoslowakei): 80 Wochen vom 30. Januar 1989 bis zum 12. August 1990 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=9.html © getty 10/16 Platz 7 - Pete Sampras (USA): 82 Wochen vom 13. September 1993 bis zum 9. April 1995 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=10.html © getty 11/16 Platz 6 - Jimmy Connors (USA): 84 Wochen vom 30. August 1977 bis zum 8. April 1979 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=11.html © getty 12/16 Platz 5 - Pete Sampras (USA): 102 Wochen vom 14. April 1996 bis zum 29. März 1998 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=12.html © getty 13/16 Platz 4 - Novak Djokovic (SRB): 122 Wochen vom 7. Juli 2014 bis zum 7. November 2016 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=13.html © getty 14/16 Platz 3 - Ivan Lendl (Tschechoslowakei): 157 Wochen vom 9. September 1985 bis zum 11. September 1988 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=14.html © getty 15/16 Platz 2 - Jimmy Connors (USA): 160 Wochen vom 29. Juli 1974 bis zum 22. August 1977 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=15.html © getty 16/16 Platz 1 - Roger Federer (SUI): 237 Wochen vom 2. Februar 2004 bis zum 17. August 2008 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=16.html

Es gab in den Anfangstagen auch zwei große Gönner und Initiatoren des Turniers, einerseits war das der damalige staatliche Tourismuschef Al Baker. Und dann auch der Immobilen-, Auto- und Schmuckmogul Alfardan. Al Baker hatte früh die Vision, über große Sportstars und große Events Standortmarketing zu betreiben und Doha ins Gespräch zu bringen. Auch ihm schadete die erfolgreiche Etablierung des Tennisturniers, dem ersten bedeutenden Sportereignis im Land, keineswegs: Heute ist der 56-jährige der Boss der Top-Airline Qatar Airways, sitzt außerdem im Leitungsgremium des neugebauten Hamdan International Airport, eines Fünf-Sterne-Flughafens, der neuerdings Sponsorpartner der Münchner Bayern ist. Und, nicht zu vergessen, Al Baker hat auch einen Sitz im Aufsichtsrat von Volkswagen. Der Name Alfardan ist derweil unübersehbar in der neuen Wolkenkratzerwelt von Downtown Doha, denn der bestens vernetzte Großhändler ist weiter dick im Geschäft - unschwer zu erkennen am hoch aufragenden, schillernden Alfardan Building auf dem Weg von der West Bay zu den Tennisplätzen des Khalifa Sports Komplex.

Premierensieg für den Roten Baron

Becker war der erste Sieger des Turniers im Jahr 1993, er bekam vom damaligen Emir Hamdad sogar noch ein edles Roß neben Antrittsgeld und Pokalprämie geschenkt. Vielleicht war der Vierbeiner auch der Dank dafür, dass sich Becker immer mal wieder auf dem Tennisplatz mit dem Emir-Sohn Tamim beschäftigt und ihm ein paar Lektionen gegeben hatte. Dieser Tamim sitzt nun selbst auf dem Fürstenthron, vor drei Jahren gab es eine ziemlich geräuschlose Machtübergabe von Vater zu Sohn. Als Sportfreak läßt es sich der agile Anfangs-Dreissiger nicht nehmen, in den Tenniswochen immer mal wieder auf dem Centre Court vorbeizuschauen - meistens begleitet von seinem Jugendfreund Nasser al-Khelaifi, dem Präsidenten der Tennisföderation und eigentlich auch obersten Sportlenker des Staates. Beide werden noch mehr als schon bisher ins Licht der Weltöffentlichkeit rücken, je näher der Termin der umstrittenen Fußball-WM kommt.

Zimmer, der Foto-Pionier, reist weiter selbstverständlich nach Doha und trifft alte Bekannte wie Al Baker und Foltin. Der joviale Bayer, inzwischen jenseits der Siebzig, hat noch einmal an anderer Stelle angeheuert, nach seinen unheimlich erfolgreichen Jahren als Sheraton-Boß und Begründer eines der modernsten Kongreßzentren am Golf ist er jetzt General Manager des Luxushotels The Torch, nahe der Aspire Academy und den modernen Trainingszentren, die dieser Tage auch die Bayern-München-Karawane nutzt.