VfB Stuttgart - News und Gerüchte: Galatasaray mit Interesse an Orel Mangala

Galatasaray hat Interesse an Stuttgarts Orel Mangala. Chadrac Akolo verlässt die Schwaben in Richtung Frankreich und Marcin Kaminski meldet sich nach seiner erfolgreichen OP. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum VfB Stuttgart.

VfB-News: Galatasaray mit Interesse an Orel Mangala

Galasaray ist an einer Verpflichtung von Stuttgarts Orel Mangala interessiert. Das bestätigte der Berater des 21-Jährigen der Bild.

"Fenerbahce ist an Orel interessiert, er hat in Stuttgart aber einen Vertrag bis 2023. Den gilt es zu respektieren. Alles andere liegt beim VfB", wird Mehmet Esser zitiert.

Ob der VfB den Belgier überhaupt abgeben möchte, ist fraglich. Laut des Berichts ist Fenerbahce zudem lediglich auf eine Leihe aus, für den VfB würde, wenn überhaupt, nur ein Verkauf in Frage kommen.

Der neue VfB Stuttgart: So könnte Tim Walter spielen lassen © getty 1/29 Am 26. Juli startet der neue VfB Stuttgart mit einem Heimspiel gegen Hannover 96 in die Zweitliga-Saison. Aber wie sieht der runderneuerte Kader der Schwaben eigentlich aus? Wer hat die besten Startelf-Chancen? SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/29 Bevor wir zum Kader kommen, stellen wir den neuen Trainerstab vor. Chefcoach Tim Walter hat mit "Vereins-Co-Trainer" Rainer Widmayer sowie Rainer Ulrich und Michael Wimmer drei Assistenten an seiner Seite. Neuer Torwart-Trainer ist Uwe Gospodarek. © getty 3/29 TOR: Offiziell kommuniziert ist es noch nicht, aber es scheint völlig klar, dass Gregor Kobel die neue Nummer eins sein wird. Der 21-jährige Schweizer ist aus Hoffenheim ausgeliehen und hat in der letzten Saison im Augsburg-Tor seine Qualitäten bewiesen. © getty 4/29 TOR: Fabian Bredlow kam aus Nürnberg und kämpft mit Fan-Liebling Jens Grahl um die Position der Nummer zwei. Dahinter hat der VfB mit Sebastian Hornung auch noch ein hoffnungsvolles Talent fürs Tor in seinen Reihen. © getty 5/29 ABWEHR: Der aus Freiburg ausgeliehene Pascal Stenzel ist als Rechtsverteidiger Nummer eins in der Viererkette für die Startelf gesetzt. © getty 6/29 ABWEHR: Erste Backup-Option für Stenzel ist aktuell Luca Mack. Mack war in der letzten Saison Kapitän der so erfolgreichen U19 und fungierte dort in einer Dreierkette als Art Quarterback. Mack hat gute Chancen, unter Walter zu Einsätzen zu kommen. © imago 7/29 ABWEHR: Auf der Linksverteidiger-Position wird die Lage schon deutlich unklarer. Der 20-jährige David Grözinger steht bei Walter hoch im Kurs, daran wird auch sein sehr unglücklicher Auftritt beim Test gegen Basel nichts ändern. © getty 8/29 ABWEHR: Sollte Walter links hinten lieber die erfahrene Variante bevorzugen, steht Emiliano Insua parat. Halbfeld-Flanken wird Walter dem Argentinier sicher austreiben... © getty 9/29 ABWEHR: Und dann ist da ja noch Borna Sosa... Eine Verletzung warf den Kroaten in der Vorbereitung zurück. Schlägt Sosa doch noch ein beim VfB? Oder wird er zum Flop? Niemand weiß es... © getty 10/29 ABWEHR: Sehr wild wird es auf den Innenverteidiger-Positionen. Klar ist, dass Marc Oliver Kempf auf der linken IV-Position gesetzt ist. Im Spiel gegen Basel führte Kempf den VfB zudem als Kapitän aufs Feld, er wird eine Führungsrolle einnehmen. © getty 11/29 ABWEHR: Wer neben Kempf beginnt, ist offen. Aber Supertalent Maxime Awoudja wird nicht von Bayern II zum VfB gewechselt sein, um auf der Bank zu sitzen. Awoudja ist einer der spannendsten Spieler im Kader und wird früher oder später starten. © getty 12/29 ABWEHR: Womit wir zu den Wackelkandidaten kommen. Was ist mit Timo Baumgartl? Der U21-Nationalspieler ist nach der EM spät in die Vorbereitung eingestiegen und muss eigentlich den nächsten Schritt machen. Ein Abgang ist nicht unwahrscheinlich. © getty 13/29 ABWEHR: Marcin Kaminski war nach Düsseldorf ausgeliehen und ist nach einem starken Jahr bei der Fortuna zum VfB zurückgekehrt. Düsseldorf wollte Kaminski fest verpflichten, Kaminski wollte auch, aber es sieht so aus, dass der Pole bleibt. © getty 14/29 ABWEHR: Außerdem hat der VfB noch den Fall Holger Badstuber, der in der Vorbereitung mit Walter aneinandergeriet und eher wie ein Fremdkörper wirkte als ein zukünftiger Teil der Mannschaft. Die Situation ist schwierig. © getty 15/29 ABWEHR: Der VfB könnte mindestens einen Abgang in der Innenverteidigung locker verkraften, steht neben Mack mit Antonis Aidonis sogar noch ein vielversprechendes Talent zur Verfügung. © getty 16/29 MITTELFELD: Viel deutet auf ein 4-4-2 mit Raute hin, aber im Spiel ändern sich bei Walter die Positionen ohnehin ständig. Die Sechser-Rolle ist Atakan Karazor vorbehalten. Der Nezugang aus Kiel kennt das System Walter und wird eine prägende Figur werden. © getty 17/29 MITTELFELD: Santiago Ascacibar ist - bis jetzt zumindest - nach dem Abstieg in Stuttgart geblieben. Ob es unter Walter für die Startelf reicht, ist aber offen. Allerdings könnte der Argentinier auch zusammen mit Karazor auflaufen. © getty 18/29 MITTELFELD: Auf der rechten Seite deutet vieles auf Gonzalo Castro hin, der mit seiner Spielweise auch perfekt zu Walter passt und auch einer der Leader in der Truppe sein sollte. © imago 19/29 MITTELFELD: Der VfB hat aber auch hier einige gute Optionen. Der von seiner Leihe zum HSV zurückgekehrte Orel Mangala ist eigentlich auch zu gut für eine Bankrolle in Liga zwei und kämpft um seinen Platz im Mittelfeld... © getty 20/29 MITTELFELD: Philipp Klement hatte wegen anhaltender muskulärer Probleme keine einfache Vorbereitung, ist aber wieder fit und sicher ein Fixpunkt. Der torgefährliche Neuzugang aus Paderborn (16 Tore letzte Saison) könnte links in der Raute starten. © getty 21/29 MITTELFELD: Der 18-jährige Tanguy Coulibaly kam von PSG zum VfB und hat seine Stärken im offensiven Mittelfeld/Außenbahn. Coulibaly soll ein Mann für die Zukunft werden, wird aber zum Start ziemlich sicher von der Bank kommen. © getty 22/29 MITTELFELD: Chadrac Akolo steht auch nach seiner Rückkehr vom Afrika-Cup immer noch im Kader, eine Zukunft hat er beim VfB aber nicht. Ein Wechsel nach Nürnberg schien sicher, aber die Vollzugsmeldung fehlt weiterhin. © getty 23/29 MITTELFELD: Die Zehner-Position hat im Walter-System eine große Bedeutung. Daniel Didavi ist hier gesetzt und will nach einem weiteren Seuchenjahr noch einmal durchstarten. © getty 24/29 MITTELFELD: Der 19-jährige Mateo Klimowicz kann sowohl im MF als auch im Sturm spielen. Der Sohn von Diego Klimowicz machte in der Vorbereitung einen guten Eindruck. Roberto Massimo, noch so ein Offensiv-Talent, ist dagegen weit weg von der ersten Elf. © getty 25/29 STURM: Ob die Rolle von Mario Gomez mehr auf dem Platz liegen wird, oder doch eher als Mentor und Identifikationsfigur, ist völlig offen. Einen sicheren Startelf-Platz gibt es für den 34-Jährigen nicht. © getty 26/29 STURM: Zu Beginn der Saison wird Gomez alleine schon deshalb wichtig, weil der in der Vorbereitung starke Nicolas Gonzalez für die U23 Argentiniens nominiert wurde und bei den Panamerikanischen Spielen am Start ist. © imago 27/29 STURM: Sasa Kalajdzic. Der 22-jährige Österreicher hat das Zeug zum Königstransfer. Kalajdzic ist 2 Meter groß, überzeugt aber mit unglaublicher Ballsicherheit und einer feinen Technik. Nicht umsonst kann er auch auf der Zehn spielen. © getty 28/29 STURM: Kalajdzic könnte der Königstransfer werden, Hamadi Al Ghaddioui der am meisten unterschätzte Transfer. Der Neuzugang aus Regensburg war ganz offenbar ein Wunschspieler Walters und weiß, wie man in Liga 2 Tore schießt. © getty 29/29 STURM: Anastasios Donis will weg, der VfB wäre wohl auch nicht abgeneigt, den Griechen zu verkaufen, aber es fehlt ein Verein, der ein akzeptables Angebot unterbreitet. Dennoch ist ein Abgang bis zum Ende der Transferperiode wahrscheinlich.

VfB Stuttgart, News: Chadrac Akolo wechselt nach Frankreich

Während der Wechsel von Mangala in der Schwebe hängt, hat der Zweitligist einen anderen Abgang offiziell gemacht. Chadrac Akolo wird den VfB in Richtung Frankreich verlassen und bei SC Amiens anheuern.

Der Erstligist leiht den 24-Jährige erst für ein Jahr aus und wird ihn danach fest bis 2023 verpflichten. In Summe überweist Amiens 4 Millionen Euro an die Schwaben.

Für stolze 6 Millionen hatte der VfB den Kongolesen im Sommer 2017 in die Bundesliga geholt und fühlte sich in seiner Investition auch anfangs bestätigt. Der ehemalige Basler spielte eine zentrale Rolle im System von Hannes Wolf und traf in der Hinrunde viermal. In der Folge zeigte seine Formkurve jedoch bergab, sodass er in der Vorsaison nur noch 16 Mal auf dem Platz stand.

VfB Stuttgart: Marcin Kaminski meldet sich vom Krankenbett

Innenverteidiger Marcin Kaminski ist einer der Pechvögel der bisherigen Zweitligasaison. Der Innenverteidiger zog sich beim Saisonauftakt gegen Hannover 96 einen Kreuzbandriss zu. Mittlerweile wurde der 27-Jährige aber operiert, anschließend meldete er sich vom Krankenbett zu Wort.

"Alles ist gut verlaufen! Danke für eure Unterstützung und wärmenden Worte. Ich beginne mit der Rehabilitation", schrieb der Pole auf Instagram unter einem Foto von ihm im Krankenbett der Stuttgarter Sportklinik.

Wie lange Kaminski ausfallen wird, ist noch ungewiss. Klar ist jedoch, dass die Hinrunde für ihn gelaufen ist.

VfB Stuttgart: Die Tabelle der 2. Liga vor dem 2. Spieltag