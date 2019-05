2. Liga, Konferenz heute live: Alle Partien am 34. Spieltag im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga steht heute der letzte Spieltag mit allen Entscheidungen im Auf- und Abstiegskampf an. SPOX zeigt euch, wo ihr das Saisonfinale im TV und Livestream verfolgen könnt.

Hole dir jetzt deinen Gratis-Monat bei DAZN und schaue dir die Highlights aller Spiele der 2. Bundesliga am letzten Spieltag bereits kurz nach Schlusspfiff an.

2. Bundesliga, 34. Spieltag heute live: Alle Spiele im Überblick

Am letzten Spieltag der Zweitliga-Saison fallen noch zwei wichtige Entscheidungen: Im Aufstiegskampf ermitteln der SC Paderborn und Union Berlin, wer sich den direkten Aufstieg sichert und wer in die Relegation gegen den VfB Stuttgart muss. Paderborn kann mit einem Sieg in Dresden Platz zwei verteidigen.

Im Tabellenkeller belegt der FC Ingolstadt momentan den Relegationsplatz, kann aber im Falle eines Sieges in Heidenheim noch auf einen Patzer vom SV Sandhausen hoffen.

Datum Anpfiff Heim Gast Liveticker 19.05.2019 15.30 Uhr Hamburg Duisburg Liveticker 19.05.2019 15.30 Uhr Bielefeld Kiel Liveticker 19.05.2019 15.30 Uhr Regensburg Sandhausen Liveticker 19.05.2019 15.30 Uhr Bochum Union Liveticker 19.05.2019 15.30 Uhr Darmstadt Aue Liveticker 19.05.2019 15.30 Uhr Heidenheim Ingolstadt Liveticker 19.05.2019 15.30 Uhr Dresden Paderborn Liveticker 19.05.2019 15.30 Uhr Fürth St. Pauli Liveticker 19.05.2019 15.30 Uhr Magdeburg Köln Liveticker

2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der 2. Liga sind live und exklusiv bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender überträgt somit auch alle Spiele am 34. Spieltag. Um 14.30 Uhr geht Sky auf Sendung, Moderator Yannick Erkenbrecher führt durch die Vorberichterstattung. Neben der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 könnt ihr auch alle Partien als Einzelspiel verfolgen.

Mit Sky Go stellt der Pay-TV-Sender seinen Kunden zudem einen Livestream zur Verfügung, um die neun Begegnungen auch auf allen mobilen Endgeräten zu begleiten.

2. Bundesliga heute im LIVE-TICKER

Seid ihr kein Sky-Kunde, so bietet SPOX die perfekte Alternative: Dort könnt ihr im Liveticker bei allen Spielen mitfiebern und dabei zwischen der Konferenz und den Einzelspielen wählen. Hier geht's zum Konferenz-Ticker.

2. Bundesliga, Tabelle vor dem 34. Spieltag

Während der 1. FC Köln als Meister in die Bundesliga zurückkehrt, steigen der FC Magdeburg und der MSV Duisburg in die 3. Liga ab.