HSV-Talent Jann-Fiete Arp reagiert auf Kader-Ausbootung gegen 1. FC Köln

Jann-Fiete Arp hat gelassen darauf reagiert, dass er im Spitzenspiel der 2. Bundesliga gegen den 1. FC Köln am Montag (20:30 Uhr im LIVETICKER) nicht im Kader des Hamburger SV steht.

"Dann sehe ich eben am Fernseher, wie wir den Tabellenführer schlagen", sagte Arp dem Hamburger Abendblatt. Er wäre "sogar als Fan gerne dabei. Das ist einfach ein geiles Spiel", so der 19-Jährige weiter.

"Ich spiele die Saison jetzt zu Ende und hoffe, dass ich oben noch einmal Akzente setzen kann und vielleicht den einen Moment noch kriege. Bis dahin bin ich auf jeden Fall HSV-Spieler", erklärte Arp. Im Sommer kann er selbst entscheiden, ob er schon in diesem oder erst im nächsten Jahr zu den Bayern wechselt.

Obwohl Pierre-Michel Lasogga gegen Köln verletzt ausfällt, wurde Arp von HSV-Trainer Hannes Wolf nicht in den Kader berufen. "Natürlich ist Fiete geknickt. Er muss sich jetzt da reinbeißen und gegen die Widerstände ankämpfen", sagte Wolf über seinen Jungstar.

In der 2. Bundesliga spielte der zukünftige Bayern-Angreifer erst viermal von Beginn an und schoss dabei noch kein Tor. Zuletzt spielte er mit dem Regionalligateam des HSV in Oldenburg.