2. Bundesliga: Greuther Fürth gegen Dynamo Dresden heute im TV, Livestream und Liveticker

Im Nachholspiel des 25. Spieltags treffen am heutigen Donnerstag die Spielvereinigung Greuther Fürth und Dynamo Dresden aufeinander. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nachdem die Partie zwischen der Spielvereinigung Greuther Fürth und Dynamo Dresden am 25. Spieltag aufgrund einer Unwetterwarnung abgesagt werden musste, steht heute die Nachholbegegnung auf dem Programm. Auf den Plätzen zwölf und 14 haben beide den Klassenerhalt noch nicht sichergestellt und konnten nur eine der vergangenen fünf Partien für sich entscheiden.

SpVgg Fürth gegen Dresden: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Nachholbegegnung in der 2. Liga zwischen der Spielvereinigung Greuther Fürth und Dynamo Dresden findet am heutigen Donnerstag um 19 Uhr statt. Sie wird im 18.000 Zuschauer fassenden Sportpark Ronhof Thomas Sommer ausgetragen. Schiedsrichter der Partie ist Arne Aarnink, der an den Seitenlinien von Eric Müller, Andreas Steffens und Marcel Schütz unterstützt wird.

Fürth gegen Dynamo im Livestream, TV und Liveticker

Wie gewohnt ist die 2. Liga nicht im Free-TV zu sehen. Stattdessen überträgt Sky alle 306 Spiele der Saison live und exklusiv. Die Nachholpartie zwischen Fürth und Dresden kann ab 18.50 Uhr auf Sky Bundesliga 1 verfolgt werden. Kommentiert wird das Spiel von Sven Schröter. Ebenso bietet der Pay-TV-Sender via SkyGo einen Livestream an, mit dem ihr auch unterwegs nichts verpasst.

Aber auch ohne Sky-Abo müsst ihr nicht auf das Spiel verzichten: SPOX versorgt euch im umfangreichen Liveticker mit allem Wissenswerten zur Partie aus dem Fürther Ronhof.

Spielvereinigung vs. Dynamo: Die vergangenen Duelle

Im direkten Vergleich hatten die Kleeblätter zuletzt die Nase vorne: Drei der vergangenen vier Partien entschieden die Franken für sich. Der letzte Sieg der Dresdner liegt bereits über zwei Jahre zurück.

Datum Heim Ergebnis Gast 30.09.18 Dynamo Dresden 0:1 Greuther Fürth 11.02.18 Greuther Fürth 1:0 Dynamo Dresden 08.09.17 SG Dynamo Dresden 1:1 Greuther Fürth 21.04.17 Greuther Fürth 1:0 Dynamo Dresden 20.11.16 Dynamo Dresden 2:1 Greuther Fürth

Fürth gegen Dresden - Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bei Dynamo Dresden fallen Patrick Ebert, Marco Hartmann und Brian Hamalainen weiterhin aus, während Nilas Kreuzer und Jannis Nikolaou nach Gelbsperren wieder zur Verfügung stehen. Bei der Spielvereinigung fehlen mit Julian Green, Sebastian Ernst und Maximilian Wittek höchstwahrscheinlich drei Stammspieler.

Fürth : Burchert - Sauer, Magyar, Caligiuri, Raum - Seguin, Jaeckel - Reese, Green, Atanga - Keita-Ruel

: Burchert - Sauer, Magyar, Caligiuri, Raum - Seguin, Jaeckel - Reese, Green, Atanga - Keita-Ruel Dresden: Schubert - Dumic, Ballas, Müller - Burnic - Wahlqvist, Atik, Benatelli, Berko - Duljevic, Röser

2. Bundesliga - Die Tabelle vor dem Nachholspiel

Fürth und Dresden haben momentan neun beziehungsweise sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und könnten mit einem Sieg das Polster weiter vergrößern. An der Tabellenspitze steht der 1. FC Köln kurz vor der direkten Rückkehr in die Bundesliga.