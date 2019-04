1. FC Köln gegen Hamburger SV heute live im LIVE-TICKER zur 2. Liga

Für den 1. FC Köln und den Hamburger SV geht es am heutigen Abend im Topspiel der 2. Bundesliga womöglich schon um eine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen. Hier könnt ihr die Begegnung im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

1. FC Köln vs. Hamburger SV im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Es ist das namentlich größte Spiel der Zweitligasaison. Die Kölner und der HSV treffen sich, um die Krone der 2. Bundesliga auszuspielen. Oder? Ganz so dramatisch ist die Ausgangssituation nicht, für die Hamburger heißt es aber dennoch "Verlieren verboten". Seit nunmehr drei Spielen warten die Hanseaten auf einen Dreier und so langsam rückt das Verfolgerfeld gefährlich nahe heran. Mit nur zwei Punkten Vorsprung auf Platz drei und schon sieben Punkten Rückstand auf den Effzeh geht's in das Montagsspiel.

Vor Beginn: Robert Hartmann wird die Partie am Montagabend um 20.30 Uhr anpfeifen.

Köln gegen Hamburg heute live im TV und Livestream

Zu sehen ist die Partie 1. FC Köln - Hamburger SV ausschließlich im Pay-TV. Wie bei jedem Montagsspiel startet Sky seine Übertragung um 20 Uhr. Eine halbe Stunde später wird Michael Born die Zuschauer durch das Geschehen auf den Sendern Sky Sport Bundesliga 1 & HD.

Neben der Fernsehübertragung bietet Sky seinen Kunden auch die Möglichkeit, das Spiel via Livestream zu verfolgen. Hierzu will die SkyGo-Applikation in Anspruch genommen werden.

Wer noch kein Sky-Kunde ist, kann sich für das Spiel auch Sky Ticket zulegen und das Spiel so verfolgen - allerdings ist auch diese Option kostenpflichtig.

