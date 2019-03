2. Liga: Magdeburgs Kapitän Christian Beck mit schweren Verletzungen

Mannschaftskapitän Christian Beck vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg droht eine lange Pause.

Beck zog sich am Freitag im Spiel beim MSV Duisburg (0:1) bei einem Zusammenprall mit dem späteren Duisburger Torschützen Enes Hajri vermutlich eine Gehirnerschütterung sowie einen Augenhöhlen- und Jochbeinbruch zu. Er musste die Nacht auf der Intensivstation eines Duisburger Krankenhauses verbringen.

Beck und Enis waren in der 22. Minute mit den Köpfen zusammengeprallt. Beck, mit acht Saison-Treffern bester Torschütze seiner Mannschaft, blutete und wurde zunächst am Spielfeldrand behandelt.

"So etwas steckt man als Mannschaft nicht so schnell weg. Wir hoffen, dass es ihm schnell wieder besser geht", sagte Mittelfeldspieler Jan Kirchhoff der Magdeburger Volksstimme. Hajri konnte weiterspielen, er erzielte in der Nachspielzeit (90.+2) den Siegtreffer für Duisburg.