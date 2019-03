Union Berlin erklimmt nach Sieg in Kiel Platz zwei - MSV gewinnt Kellerduell

Union Berlin hat im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga Holstein Kiel auf Distanz gehalten. Zum Auftakt des 24. Spieltags setzten sich die Köpenicker im Spitzenspiel bei den Störchen 2:0 (1:0) durch und verdrängten zunächst den punktgleichen Bundesliga-Absteiger Hamburger SV von Platz zwei.



Den Vorsprung auf Kiel, das im Unterhaus noch nie gegen Berlin gewinnen konnte, vergrößerte Union auf fünf Punkte.

Im Tabellenkeller verließ der MSV Duisburg nach einem 1:0 (0:0)-Sieg gegen den 1. FC Magdeburg das Tabellenende.

Die Magdeburger, die die erste Niederlage im Jahr 2019 hinnehmen mussten, stehen mit 22 Punkten weiter auf dem 15. Tabellenplatz, der MSV rückt mit 20 Zählern auf den Relegationsplatz vor.

An der Kieler Förde trafen Felix Kroos (27.) und Sebastian Andersson (90.+1) zum erst dritten Auswärtssieg der Berliner in dieser Saison. Kiel, das zuvor sechs Spiele in Folge unbesiegt war, verharrt nach seiner zweiten Heimniederlage in dieser Spielzeit auf Rang fünf und könnte im Verlauf des Spieltages noch weiter abrutschen.

Duisburg: Last-Minute-Tor von Hajri erlöst MSV

In Duisburg sorgte Enis Hajri mit einem Kopfball in der Nachspielzeit (90.+2) für die Erlösung. Der Sieg war durchaus verdient, der MSV hatte in der zweiten Halbzeit die besseren Chancen.

Im ersten Abschnitt hatte der Duisburger Angreifer Havard Nielsen (12.) den Pfosten getroffen, auf der anderen Seite scheiterte Felix Lohkemper (40.) an der Latte.

Bereits in der 32. Minute mussten die Magdeburger den Ausfall von Topscorer Christian Beck hinnehmen, der die Partie nach einem Zusammenprall nicht fortsetzen konnte. Der Verein vermeldete kurz darauf, dass der 30-Jährige auf dem Weg ins Krankenhaus sei.

